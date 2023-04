6 de mayo es mala fecha para la elección de líder del Setep; mil maestros no votarían: Reynaldo Mora, candidato a dirigente sindical

Hasta mil maestros dejarían de acudir a votar en la elección de dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla (SETEP), debido a que la Comisión de Procesos Electorales rechaza cambiar la fecha de los comicios, la cual se fijó para el 6 de mayo, indicó Reynaldo Mora Ibarra, candidato a secretario general de esa organización gremial.

En conferencia de prensa, informó que los tres contendientes estaban de acuerdo en cambiar el día, pues el establecido en la convocatoria es inhábil, por lo que pocos querrán acudir a las urnas.

“Nosotros entregamos un oficio para el cambio de fecha y nos acaban de dar una respuesta negativa…. El día 5 de mayo tampoco tenemos actividad, por tal motivo, obvio que sí habrá mucho abstencionismo, ya que muchos de mis compañeros de la base viven en otro lugar y trabajan en otro”, expuso.

Asimismo, sostuvo que hay irregularidades en el padrón que se usará para el día de la elección, pues no se encuentra actualizado y constantemente hay altas y bajas de los agremiados.

Criticó que cuando faltan prácticamente dos semanas para la elección, todavía no se ha publicado el listado, por lo que es posible que quienes no aparezcan no tengan tiempo suficiente para pedir su incorporación.

Por otra parte, expuso que sus propuestas de trabajo consisten en la defensa jurídica permanente para todos los agremiados, finanzas sanas, respeto a los trabajadores, incluyendo jubilados, y gestión para lograr más beneficios.

Reynaldo Mora señaló que cuando menos él enfrentó un proceso administrativo por presunta venta de plazas y cambios de adscripción, del cual ya fue exonerado, pero durante el mismo no recibió acompañamiento del sindicato, actualmente encabezado por Gonzalo Alejandro Gutiérrez Gómez.

“Por eso nosotros le mencionamos a la base que no queremos darle continuidad a lo que estamos viviendo, a las deficiencias. No compagina uno con las ideas que tiene la representación en este momento, yo lo viví en carne propia, me tuve que defender por mis propios medios, en ningún momento estuvo presente mi representación sindical”.

El SETEP está conformado por alrededor de 3 mil 500 trabajadores en activo y 400 jubilados, que elegirán a su líder mediante voto libre, universal, directo y secreto, mismos que emitirán en casillas que se instalarán en 15 regiones del estado, las ubicaciones de las mismas se darán a conocer 10 días antes de los comicios.

Son tres los candidatos a dirigir el organismo: Reynaldo Mora, Neftalí de los Santos Alonso y José Antonio Carrera Flores, se dice que este último es el abanderado del actual secretario general.

Es importante mencionar que el proceso electoral del SETEP no inició bien, ya que la convocatoria fue emitida a destiempo, es decir hasta el pasado 6 de marzo, por lo que se incumplirá con los 60 días de campaña estipulados.