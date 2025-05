500 trabajadores de la UTP, sin alza salarial, pero suben 4% sueldos de 28 mandos, denuncia sindicato independiente

Más de 500 profesores, técnicos académicos y administrativos de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) se quedaron sin incremento salarial en este año debido a que no hubo alza al presupuesto de esta institución ni al de sus homologas del resto del país. Sin embargo, se aplicó un recorte de gastos de operación por aproximadamente 1.4 millones de pesos que permitió aumento de 4 por ciento para 28 mandos medios y superiores, incluyendo al rector Jesús Morales.

Hay otros nueve directores que también habrían obtenido el beneficio, pero sus salarios actuales no han sido publicados, informó Nélida Casas, secretaría general del Sindicato Auténtico e Independiente de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla.

La dirigente confirmó a La Jornada de Oriente que enviaron una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedirle que todo el personal de base reciba incremento, ya que incluso hay 69 empleados que están ganando menos del mínimo establecido por ley.

En el mismo acuerdo se etiquetan los recursos, por lo que la secretaria general descartó que haya sido el mismo Jesús Morales quien decidiera que solo a él y demás personal de confianza se les otorgara el incremento.

No obstante, el rector pasó de un sueldo de 68 mil 417 pesos al mes a 71 mil 153 pesos a partir de febrero de 2025; los secretarios Académico y de Vinculación y Finanzas percibían 58 mil 158 pesos y ahora ganan 60 mil 485 pesos cada uno; en tanto, el abogado general, el contralor interno y el director de área pasaron de 51 mil 319 pesos a 53 mil 372 pesos.

Mientras que el subdirector de Área percibía 36 mil 397 pesos y ahora su sueldo es de 37 mil 853 pesos; y el jefe de Departamento pasó de 26 mil 448 pesos a 27 mil 506 pesos.

En contraste, al no haber tenido incremento, 69 trabajadores perciben entre 7 mil 612 y 7 mil 895 pesos, lo que significa que están por debajo de los 8 mil 364 pesos que tendrían que estar ganando al mes, considerando el salario minino vigente de 278.80 pesos.

Entre los afectados están el chofer del rector, técnicos bibliotecarios, en contabilidad, especializados en electrónica y en mantenimiento; analistas administrativos, el jefe de servicios de mantenimiento y secretarias de los mandos medios y superiores.

“No sé qué autoridades a nivel federal se reúnen y ahí determinan cómo van a distribuir el presupuesto y ahí es donde nosotros notamos que se hizo una redistribución y que se tomó de los capítulos 2000 y 3000, se pasó a la nómina. Digamos que no es la voluntad de los rectores, claro, no creo que se enojen, pero no fue decisión de ellos, viene de más arriba”, comentó Nélida Casas.