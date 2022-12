Hasta 50 años tomaría el saneamiento del Atoyac, pero hay daños que ya son irreversibles: investigador del ICUAP

Debido al gran deterioro que registra, sanear el río Atoyac tomaría cuando menos 40 o 50 años, siempre y cuando se establezcan condiciones saludables en la cuenca; aunque, hay daños que ya son irreversibles.

Así lo indicó Alejandro Torres Jaramillo, investigador del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP), quien en entrevista con La Jornada de Oriente, manifestó que el deterioro ocasionado en el ecosistema, provocado por las descargas residuales y contaminantes que conllevan, ya han causado pérdidas considerables de especies y afectaciones a la salud humana.

“Hay daños a la biota del ecosistema, hay especies animales que han desaparecido, plantas que ya no existen, todo lo que se conoce como vegetación riparia, que es la que existe en los ríos, en los lagos, ya no existe en la actualidad, la original ya no existe… en cualquier rio de Huejotzingo ya no hay peces, ya no hay ranas, ya no hay batracios, ya no hay serpientes que eran nativas del lugar; ese daño ya es irreversible porque la especie está extinguida”.