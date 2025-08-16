Hay más de 44 mil viviendas sin agua en el municipio de Puebla; la cifra casi se equipara a la capacidad del Estadio Cuauhtémoc

En el municipio de Puebla hay 44 mil 556 viviendas sin agua potable, como resultado de una crisis hídrica, reveló el secretario de Bienestar, Carlos Gómez Tepoz.

La cifra casi se asemeja a la capacidad del Estadio Cuauhtémoc, que es de 51 mil 726 personas.

Durante la reunión de la comisión homóloga del Cabildo capitalino que este viernes se llevó a cabo, el funcionario explicó que la problemática tiene origen en acciones humanas que han sido erróneas y fenómenos climáticos.

“Tenemos un sistema hídrico colapsado por fenómenos climatológicos y acciones humanas, cada vez tenemos menos agua por las condiciones humanas y climatológicas”, comentó ante regidores.

En ese sentido, indicó que la dependencia a su cargo pondrá en marcha la entrega de 786 tinacos y 317 captadores pluviales.

En su oportunidad, el regidor Leobardo Rodríguez, recomendó al funcionario municipal destinar más recursos en el presupuesto del próximo año a acciones de captación pluvial, al tomar en cuenta la intensidad de la actual temporada de lluvias pues probablemente el fenómenos se repita en 2026.

Carlos Gómez refirió que la dependencia a su cargo tiene el objetivo de beneficiar a 13 mil 200 personas, como parte del objetivo del alcalde José Chedraui Budib, de atender al 30 por ciento de la población en situación de pobreza, a lo largo de su trienio.

Sin embargo, recordó que hubo una reducción de 87 a 64.1 millones de pesos del presupuesto correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el periodo 2020 a 2025.