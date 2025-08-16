Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Hay más de 44 mil viviendas sin agua en el municipio de Puebla; la cifra casi se equipara a la capacidad del Estadio Cuauhtémoc

Patricia Méndez

En el municipio de Puebla hay 44 mil 556 viviendas sin agua potable, como resultado de una crisis hídrica, reveló el secretario de Bienestar, Carlos Gómez Tepoz.

La cifra casi se asemeja a la capacidad del Estadio Cuauhtémoc, que es de 51 mil 726 personas.

Durante la reunión de la comisión homóloga del Cabildo capitalino que este viernes se llevó a cabo, el funcionario explicó que la problemática tiene origen en acciones humanas que han sido erróneas y fenómenos climáticos.

“Tenemos un sistema hídrico colapsado por fenómenos climatológicos y acciones humanas, cada vez tenemos menos agua por las condiciones humanas y climatológicas”, comentó ante regidores.

En ese sentido, indicó que la dependencia a su cargo pondrá en marcha la entrega de 786 tinacos y 317 captadores pluviales.

En su oportunidad, el regidor Leobardo Rodríguez, recomendó al funcionario municipal destinar más recursos en el presupuesto del próximo año a acciones de captación pluvial, al tomar en cuenta la intensidad de la actual temporada de lluvias pues probablemente el fenómenos se repita en 2026.

Carlos Gómez refirió que la dependencia a su cargo tiene el objetivo de beneficiar a 13 mil 200 personas, como parte del objetivo del alcalde José Chedraui Budib, de atender al 30 por ciento de la población en situación de pobreza, a lo largo de su trienio.

Sin embargo, recordó que hubo una reducción de 87 a 64.1 millones de pesos del presupuesto correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) para el periodo 2020 a 2025.

Temas

Más noticias

Internacional

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...
Nacional

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:13

Con bloqueos carreteros MASCIP exige atención a problemas hídricos, sociales y de infraestructura

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Durante más de tres horas pobladores de 12 municipios, aproximadamente bloquearon tres puntos carreteros en la región de Tehuacán, encabezados por el Movimiento de...

Propone Delfina Pozos reforma a la Ley de Agua en el estado para garantizar el abasto en hospitales

Efraín Núñez -
Una reforma a la Ley estatal de Agua para garantizar el abastecimiento gratuito de líquido a hospitales, propuso la diputada local por el PRI,...

Las 15 empresas chinas de invernaderos han puesto en riesgo el agua de 30 mil hectáreas de cultivo

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Alrededor de 15 empresas chinas de invernaderos han puesto en riesgo el agua de 30 mil hectáreas de cultivo en la región de Tehuacán,...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025