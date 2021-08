420 mil viviendas en Puebla no rebasan los 45 metros cuadrados de construcción: Inegi

De 1 millón 716 mil 306 viviendas particulares habitadas en el estado de Puebla, el 24.5 por ciento, es decir 420 mil 304, solo cuentan con hasta 45 metros cuadrados de construcción.

De ese universo de viviendas en el estado, el 48.1 por ciento, es decir 825 mil 608, presentan problemas de grietas o cuarteaduras en techos o muros; 245 mil 142 tienen pandeos o deformaciones en los marcos de las puertas o ventas; y 220 mil 586 muestran levantamientos o hundimientos del piso.

Así lo arrojan los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados fueron difundidos este lunes.

Llama atención que casi 49 mil 500 de los citados inmuebles no cuentan con sanitario, 57 mil 380 no tienen agua entubada, 54 mil 365 carecen de drenaje, y 8 mil 445 no tienen electricidad.

Además, en 471 mil 321 hogares existe la necesidad de rentar, comprar o construir una vivienda independiente de la que habitan.