42 años en prisión pasará Fidel N. por agredir con ácido a Esmeralda Millán en 2018

Una pena de 42 años en prisión fue dictada este jueves por el Tribunal de Enjuiciamiento en contra de Fidel N. por agredir con ácido en 2018 a Esmeralda Millán González. Es la segunda sentencia en México y en América Latina por ese tipo de violencia.

El primer caso corresponde a Carmen Sánchez, quien también fue agredida con dicha sustancia por su expareja sentimental Efrén García, el 20 de febrero de 2014, quien fue encontrado culpable de ese hecho el 11 de mayo de 2023, es decir, nueve años después, y fue sentenciado a 46 años en prisión.

En el caso de Esmeralda, los jueces que integran el Tribunal dictaron 40 años en contra de Fidel N. por el delito de tentativa de feminicidio y dos años más por las agresiones que propinó en contra de la madre de la víctima.

Tras concluir la audiencia de individualización de la sentencia, Esmeralda señaló que no puede decirse satisfecha pues el daño no podrá ser reparado en su totalidad, pero se dijo contenta de haber regalado a las mujeres “un pedacito de justicia”.

La víctima agradeció a su asesora jurídica Yareli Ruiz así como a la Fundación Carmen Sánchez por el acompañamiento que le dieron en el caso, pues recordó que la sentencia contra el agresor llegó cinco años después y en muchas ocasiones pensó que ello no pasaría.

“Finalmente esto no se hubiera logrado sin mi asesora jurídica, sin la Fundación Carmen Sánchez, a mis compañeros que siempre están apoyándome, dándome ánimos, sin ellas no hubiera podido, he tenido arranques de miedo al temer no alcanzar justicia”, expuso.