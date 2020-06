400 negocios no prioritarios del CH abrieron este fin de semana, pese a advertencia oficial

Zapaterías, relojerías, boneterías, tiendas de talavera, de discos pirata, de ropa casual e interior, de vestidos de gala, disfraces y de uniformes escolares, estéticas y negocios de videojuegos, entre otros, abrieron este fin de semana en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, a pesar de que no son esenciales y que la cuarentena en esta entidad no ha terminado.

En un recorrido de La Jornada de Oriente se pudieron constatar tres situaciones: en su mayoría fueron pequeños comercios los que operaron, hay negocios que solo vendieron durante sábado y domingo, y que algunos no han cerrado en toda la emergencia sanitaria por Covid–19.

En la calle 5 de Mayo se observó que había más de aquellos que solo abrieron temporalmente, como la zapatería ubicada en entre 8 y 10 Poniente y una más del centro comercial La Victoria, que ocupa uno de los locales que da a la 3 Norte.

Una vendedora de esta última confirmó que solo atendieron el fin de semana y es probable que hoy no lo hagan porque existen rumores de que comenzarán las clausuras.

Por otra parte, las jugueterías que se localizan en la 16 Poniente e inmediaciones han estado prácticamente abiertas todo el tiempo; lo mismo que la cadena de tiendas Elektra –debido a que cuentan con una suspensión provisional–, la sucursal de la calle 5 de Mayo operó sin problemas, así como una negocio de ropa que se ubica frente a esta, tan solo por citar unos cuantos ejemplos.

También se pudo constatar que los comercios que están más alejados del zócalo son los que casi no han dejado de abrir.

Entre ellos están los de la calle 5 Norte, a partir de la 8 Poniente y hasta donde termina el mercado 5 de Mayo.

Ahí, dulcerías, tiendas de cinturones, de ropa interior, deportiva, de mochilas, de discos pirata y de disfraces, así como un estudio fotográfico operan sin problema.

También se corroboró que la mayoría de ambulantes están en las calles 16 y 18 Poniente; los menos, “torean” y se instalan en puntos más cercanos al zócalo.

Mientras que en dos negocios de comida se observó que desacatan el decreto de no atender en mesa. Se trata de una taquería ubicada en la calle 5 de Mayo, entre 16 y 14 Poniente, y un lugar de venta de cemitas, localizado en contra esquina del DIF estatal.

Asimismo, al coincidir el fin de semana con el pago de quincena, aumentó la presencia de gente en las calles, como la 5 de Mayo, a la altura de la 8 Poniente, incluso había familias paseando y personas descansando en las bancas del pequeño parque que ahí se localiza.

Aproximadamente 400 negocios reabrieron

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes de Centro Histórico (CCCH), confirmó que alrededor de 400 establecimientos abrieron el fin de semana y probablemente lo sigan haciendo de forma intermitente, ya que los propietarios necesitan dinero para subsistir, pagar salarios y gastos de operación.

“Por poner un ejemplo, a lo mejor un comercio abre de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los fines de semana para juntar para pagos, pero hasta ahí… estamos conscientes de que hay que ser solidarios, pero la necesidad económica está ahogando”.

También admitió que aumentó la movilidad y que muchas de las personas solo fueron a pasear.

No obstante, argumentó que para muchos propietarios no hay mayor opción, por lo que pugna porque no haya clausuras o multas por parte del gobierno estatal, ya que sería “el tiro de gracia” para los negocios.

Apuntó que por parte del ayuntamiento no habrá sanciones por permanecer abiertos, aunque sí exhortos.