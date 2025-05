400 extrabajadores demandarán a Seglo por no pagar utilidades

Un total 400 extrabajadores de Seglo Logistics demandarán a la empresa exproveedora de logística de Volkswagen de México, por incumplimiento en el reparto de utilidades.

Ayer comenzaron a interponerlas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), confirmó Silvia Barco Merejildo, una de las afectadas.

En entrevista con La Jornada de Oriente, indicó que las autoridades laborales los atenderán diariamente en grupos de 20 trabajadores, por lo que en un mes aproximadamente estarán listas todas las demandas.

Añadió que inicialmente en el CFCRL se habían negado a recibir estas últimas y los enviaron al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, pese a que al tratarse de un tema del sector automotriz es de carácter federal.

Fue hasta que contrataron un abogado laboralista que supieron que sus demandas tenían que ser presentadas en el Centro Federal de Conciliación y personal de este se vio obligado a atenderlos.

“Entraron hoy (lunes) y ya los atendieron. Nos dijo el licenciado que lo moviéramos rápido porque si no nos iban a dar carpetazo. Comprendemos que son oficinas pequeñas, nosotros somos 400 personas y las licenciadas nada más son dos atendiendo”.

Silvia Barco añadió que por parte de Seglo la postura no ha cambiado, se mantiene en la posición no dar utilidades bajo el argumento de que se quedó sin dinero porque el año pasado liquidó a los trabajadores, luego de haber perdido el contrato que tenía con la armadora germana instalada en Cuautlancingo.

Una parte de los empleados aceptó pasarse a Sesé, la nueva proveedora de logística, y aunque inicialmente trascendió que a ellos les darían un bono, tampoco se los han entregado.

Los trabajadores que están peleando por utilidades recordaron la semana pasada que Seglo tampoco cumplió con el pago al 100 por ciento de las liquidaciones, de tal forma que trabajadores que llevaban hasta 15 años laborando les dieron como máximo 80 mil pesos.

Comentaron que los pagos se realizaron de tal forma que varios no pudieran inconformarse, puesto que primero liquidaron a los de menor antigüedad y dejaron al final del día a los que llevaban más tiempo trabajando y cuando salían de las oficinas de Recursos Humanos no les permitían platicar entre ellos para que no hablaran de las bajas cantidades que les habían dado.

Seglo Logistics es una empresa especializada en servicios logísticos para la industria automotriz, establecida en Puebla en 1997 como filial de la compañía alemana Schnellecke Logistics.

Desempeñó un papel crucial en la cadena de suministro de Volkswagen de México, proporcionando soluciones de logística interna, secuenciación de partes y ensamblaje de módulos en la planta ubicada en Cuautlancingo.

