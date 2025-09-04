Impresos 4 de septiembre de 2025 | 7700 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción septiembre 4, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Putin a Ucrania: terminen guerra vía negociaciones o la terminaré por la fuerza La Jornada - septiembre 3, 2025 Reuters Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones... Internacional Funicular descarrila en Lisboa; hay 15 muertos y 18 heridos La Jornada - septiembre 3, 2025 Reuters Lisboa. Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas este miércoles cuando el funicular Gloria de Lisboa, muy popular entre los turistas, descarriló y... Últimas Simitrio y la 28 de Octubre, responsables de destrozos, quema de unidades y secuestro, acusa Armenta Yadira Llaven Anzures - La UPVA es víctima del narco, no lo promueve, responde Simitrio al gobierno Isaí Pérez Guarneros - 3 horas Normalistas de Teteles señalan hostigamiento de la directora de su plantel Martín Hernández Alcántara - 3 horas Concesionaria de Línea 3 de la RUTA interpone denuncia por quema de unidades: fiscal Yadira Llaven Anzures - 3 horas Crece el valor agregado de la economía informal en Puebla: Inegi Patricia Gutiérrez Rodríguez - 3 horas Últimas Simitrio y la 28 de Octubre, responsables de destrozos, quema de unidades y secuestro, acusa Armenta Yadira Llaven Anzures - La UPVA es víctima del narco, no lo promueve, responde Simitrio al gobierno Isaí Pérez Guarneros - 3 horas Normalistas de Teteles señalan hostigamiento de la directora de su plantel Martín Hernández Alcántara - 3 horas Concesionaria de Línea 3 de la RUTA interpone denuncia por quema de unidades: fiscal Yadira Llaven Anzures - 3 horas Crece el valor agregado de la economía informal en Puebla: Inegi Patricia Gutiérrez Rodríguez - 3 horas Relacionadas Simitrio y la 28 de Octubre, responsables de destrozos, quema de unidades y secuestro, acusa Armenta Yadira Llaven Anzures - “Señor Simitrio, no es ocultándose en el narcomenudeo, cobrando derecho de piso y quemando unidades como se construye la paz; en Puebla hay autoridad... La UPVA es víctima del narco, no lo promueve, responde Simitrio al gobierno Isaí Pérez Guarneros - Rubén Sarabia, alias Simitrio, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, afirmó que la organización no fomenta actividades relacionadas... Normalistas de Teteles señalan hostigamiento de la directora de su plantel Martín Hernández Alcántara - Un día después de la protesta que realizaron en la capital poblana, el Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde” de la Normal Carmen Serdán, denunció... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...