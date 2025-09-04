4 de septiembre de 2025 | 7700 | Puebla

Jueves, septiembre 4, 2025
4 de septiembre de 2025 | Puebla

La Redacción
Internacional

Putin a Ucrania: terminen guerra vía negociaciones o la terminaré por la fuerza

La Jornada -
Reuters Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles a Kiev que existía la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante negociaciones...
Internacional

Funicular descarrila en Lisboa; hay 15 muertos y 18 heridos

La Jornada -
Reuters Lisboa. Al menos 15 personas murieron y 18 resultaron heridas este miércoles cuando el funicular Gloria de Lisboa, muy popular entre los turistas, descarriló y...

Últimas

Simitrio y la 28 de Octubre, responsables de destrozos, quema de unidades y secuestro, acusa Armenta

Yadira Llaven Anzures -
“Señor Simitrio, no es ocultándose en el narcomenudeo, cobrando derecho de piso y quemando unidades como se construye la paz; en Puebla hay autoridad...

La UPVA es víctima del narco, no lo promueve, responde Simitrio al gobierno

Isaí Pérez Guarneros -
Rubén Sarabia, alias Simitrio, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, afirmó que la organización no fomenta actividades relacionadas...

Normalistas de Teteles señalan hostigamiento de la directora de su plantel

Martín Hernández Alcántara -
Un día después de la protesta que realizaron en la capital poblana, el Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde”  de la Normal Carmen Serdán, denunció...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

