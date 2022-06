37 FESTIVAL DE GUADALAJARA: REPORTE UBICATIVO

Me encuentro en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), edición 37. La primera vez que asistí a este evento –por entonces definido sólo como una muestra de cine mexicano– fue en 1999. Formé parte del jurado nacional (también había uno internacional) y recuerdo que premiamos a Bajo California: el límite del tiempo, de Carlos Bolado, por encima de la favorita El evangelio de las maravillas, de Arturo Ripstein. De entonces para acá he estado presente en otras siete ocasiones, seis de ellas como jurado de alguno de sus premios o secciones; es decir, trabajando y no sólo disfrutando.

Comparado con lo que conocí en aquel 1999, el encuentro fílmico tapatío ha cambiado mucho. Hoy día abunda en secciones, foros, actividades paralelas –de todo tipo– en un crecimiento que por momentos sientes desbordado, pero que es siempre estimulante. En esta 37 edición, de nuevo me toca ser jurado del Premio FEISAL, que otorga la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina, bajo el criterio de valorar los largometrajes, de ficción o documentales, que sean apenas el primero o segundo de sus directores –ojo, latinoamericanos– cuya edad no rebase los 35 años.

Para dictaminar sobre ellos, esta vez veremos cinco documentales y dos ficciones, a reserva de que en el camino se nos asigne algún otro. Las ficciones son Goya (2022; México), de Pablo Orta Zamora, y La roya (2021; Colombia-Francia), de Juan Sebastián Mesa. Esto sabemos de ellas (lo mínimo), a la espera de su ya inminente estreno en el Festival. Distinto a lo que pudiera pensarse, Goya no versa sobre el gran pintor español. En cambio, trata sobre dos hermanos que deben ver por la perrita enferma de un vecino ausente, que la tiene abandonada. ¿Y cómo se llama esta perrita, a la que los hermanos quieren cambiarle la suerte? Goya. Por su parte, La roya se refiere a un hombre que decidió quedarse en la selva de sus tierras cafeteras, a diferencia de sus amigos de generación, que se fueron a las ciudades. En cierto momento, la plaga del título pone en riesgo la cosecha; pero a la par, el tipo confronta esa otra plaga que no está en los cafetales: la que habita en las calles del pueblo y en la mente de sus visitantes.

Ahora, ubiquemos brevemente los documentales, a la espera, también, de ampliar en ellos después de su proyección oficial en el Festival. Cuando cae la noche (2022; México), de Daniel Zúñiga, explora a tres hombres de la tercera edad que resienten vivir marginados. Se menciona al film como “una reflexión sobre el remordimiento, la soledad y la muerte”. La espera (2022; Argentina), de Ingrid Valencic y Celeste Contratti. Retrato de un solitario cazador montuno que gasta todas las horas de sus días esperando a su presa. Una vigilia tal vez simbólica, que lo integra en silencio al monte “en un estado de contemplación, entre el letargo y la acción”. Los saldos (2022; España), de Raúl Capdevila Murillo. Un ganadero agricultor y su hijo adulto vuelven a trabajar juntos en su granja, tras el fracasado intento del vástago de emplearse en la ciudad. Al mismo tiempo, en la región corre la noticia de la inminente llegada de una poderosa empresa que pretende construir un enorme matadero.

La picada (2021; Costa Rica-Chile), de Felipe Zúñiga Sánchez. Una cincuentona –última habitante de un pueblo devastado por las erupciones de un volcán– se resiste a abandonar su hogar. Afirma que el volcán es su amigo de toda la vida, con quien mantiene conexión vital. Mamá (2022; México; Documental), de Xun Sero. Tsotsiles ambos, el director charla con su madre, mientras ella desgrana maíz o prepara la comida. Surge su historia, permeada de misoginia y violencia doméstica. Se adivina pues un testimonio sobre lo que significa ser mujer y madre tsotsil, que “en especial interpela a las audiencias masculinas”.

Sea pues el FICG 37, del que reportaré con oportunidad una vez cumplidas sus proyecciones. Insisto: las ubicaciones anteriores son apenas, más bien, “de catálogo”.