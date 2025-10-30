Jueves, octubre 30, 2025
Impresos

30 de octubre de 2025 | 7739 | Puebla

La Redacción
View Fullscreen

Temas

Más noticias

Nacional

SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de...
Internacional

Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

La Jornada -
Afp Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:53

Concentra Puebla el 95% de los asaltos en la autopista México–Puebla–Veracruz: GN

Patricia Méndez -
95 por ciento de los asaltos que ocurren en la autopista México–Puebla–Veracruz tienen lugar en territorio poblano, refirió Isidro Revilla Castañeda, comandante de la...

Herbicida mata a miles de abejas en el corredor Tecamachalco–Tlacotepec

Kara Castillo
Estudio revela que la totalidad de la decena de muestras recolectadas en apiarios de Tlacotepec de Benito Juárez resultó contaminado con el pesticida Florasulam,...

2 mil 500 trabajadores del SNTE 23 no reciben salario de segunda quincena de octubre

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
2 mil 500 docentes federales y personal de apoyo y asistencia a la educación del estado de Puebla no recibieron el salario de la...

Más noticias

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025