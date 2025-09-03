Impresos 3 de septiembre de 2025 | 7699 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción septiembre 3, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Israel llama a filas a 60 mil reservistas para ocupar Gaza La Jornada - septiembre 2, 2025 Europa Press Madrid. Las autoridades israelíes han empezado a llamar a filas este martes a 60 mil reservistas en medio de los planes del gobierno liderado... Ciencia y tecnología Un telescopio rectangular podría encontrar más rápido un ‘gemelo’ de la Tierra La Jornada - septiembre 2, 2025 Madrid. Un grupo de astrofísicos defiende que los telescopios de espejo primario rectangular proporcionan un camino más claro para descubrir mundos habitables que otros... Últimas Aseguran normalistas de Teteles que infiltrados quemaron el camión de RUTA ayer Martín Hernández Alcántara - 00:01:39 Versión del gobierno apunta que normalistas y encapuchados prendieron fuego a unidades de la RUTA Yadira Llaven Anzures - 2 horas Estudiantes retenidos en autobuses por autoridades se dirigen ya a sus “municipios de origen” Isaí Pérez Guarneros - 2 horas Gobierno de Puebla homologará las leyes locales a la estrategia nacional de seguridad: Armenta Yadira Llaven Anzures - 2 horas Exigen organizaciones campesinas en Puebla reforma al artículo 27 constitucional Efraín Núñez - 2 horas Últimas Aseguran normalistas de Teteles que infiltrados quemaron el camión de RUTA ayer Martín Hernández Alcántara - 00:01:39 Versión del gobierno apunta que normalistas y encapuchados prendieron fuego a unidades de la RUTA Yadira Llaven Anzures - 2 horas Estudiantes retenidos en autobuses por autoridades se dirigen ya a sus “municipios de origen” Isaí Pérez Guarneros - 2 horas Gobierno de Puebla homologará las leyes locales a la estrategia nacional de seguridad: Armenta Yadira Llaven Anzures - 2 horas Exigen organizaciones campesinas en Puebla reforma al artículo 27 constitucional Efraín Núñez - 2 horas Relacionadas Aseguran normalistas de Teteles que infiltrados quemaron el camión de RUTA ayer Martín Hernández Alcántara - Las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se deslindaron de la quema de un camión de la... 00:01:39 Versión del gobierno apunta que normalistas y encapuchados prendieron fuego a unidades de la RUTA Yadira Llaven Anzures - Según versión oficial del gobierno del estado de Puebla, hay elementos gráficos y testimoniales que sostienen que fueron estudiantes de la Escuela Normal Rural... Estudiantes retenidos en autobuses por autoridades se dirigen ya a sus “municipios de origen” Isaí Pérez Guarneros - Un total de 140 estudiantes de la Normal Carmen Serdán de Teteles Ávila Castillo, en Puebla, y 35 alumnos de la Normal Rural Isidro... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...