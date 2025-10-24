Impresos 24 de octubre de 2025 | 7735 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción octubre 24, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia La Jornada - octubre 23, 2025 Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,... Nacional Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal La Jornada - octubre 23, 2025 La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,... Últimas Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular Yadira Llaven Anzures - Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi Isaí Pérez Guarneros - 3 horas 00:02:40 Armenta acusa “saqueo” en el SOAPAP y condiciona futuro de Agua de Puebla a su saneamiento Yadira Llaven Anzures - 3 horas 00:01:30 Me eligieron los diputados por mi perfil de consenso e izquierda, afirma Gaspar al rendir protesta como líder del Congreso Efraín Núñez - 3 horas 00:01:41 Castillo: para atender la cuenca del río Atoyac es necesario un plan integral y nacional Paula Carrizosa - 3 horas Últimas Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular Yadira Llaven Anzures - Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi Isaí Pérez Guarneros - 3 horas 00:02:40 Armenta acusa “saqueo” en el SOAPAP y condiciona futuro de Agua de Puebla a su saneamiento Yadira Llaven Anzures - 3 horas 00:01:30 Me eligieron los diputados por mi perfil de consenso e izquierda, afirma Gaspar al rendir protesta como líder del Congreso Efraín Núñez - 3 horas 00:01:41 Castillo: para atender la cuenca del río Atoyac es necesario un plan integral y nacional Paula Carrizosa - 3 horas Relacionadas Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular Yadira Llaven Anzures - En Puebla, hay un déficit de al menos 5 mil trabajadores para tener condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS Bienestar,... Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi Isaí Pérez Guarneros - La ciudad de Puebla mantiene una alta percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más, al alcanzar 81.4 por ciento acumulado... 00:02:40 Armenta acusa “saqueo” en el SOAPAP y condiciona futuro de Agua de Puebla a su saneamiento Yadira Llaven Anzures - El gobernador Alejandro Armenta Mier arremetió este jueves contra la situación financiera del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...