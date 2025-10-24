Viernes, octubre 24, 2025
24 de octubre de 2025 | 7735 | Puebla

La Redacción
Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...
Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Últimas

Hay un déficit de 5 mil trabajadores en unidades del IMSS Bienestar en Puebla, advierte titular

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla, hay un déficit de al menos 5 mil trabajadores para tener condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS Bienestar,...

Percepción de inseguridad en Puebla se mantiene por encima de 81% en 2025; 5.2 puntos más alto que hace un año: Inegi

Isaí Pérez Guarneros -
La ciudad de Puebla mantiene una alta percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más, al alcanzar 81.4 por ciento acumulado...
00:02:40

Armenta acusa “saqueo” en el SOAPAP y condiciona futuro de Agua de Puebla a su saneamiento

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier arremetió este jueves contra la situación financiera del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla...

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

