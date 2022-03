218 años del código de Napoleón

“Hay tantas leyes, que nadie

está a salvo de la horca”.

Napoleón Bonaparte

- Anuncio -

(1769-1821)

Antes de que se inicien las conmemoraciones, recuerdos, conferencias y cursos que se estarán preparando para el 220º. aniversario del denominado “Código de Napoleón”, es decir, el código civil francés promulgado el 21 de junio de 1804, es el momento, en primer lugar, de recordar, que será necesario, dentro de dos años, que las escuelas, facultades, instituciones y en general universidades que den clases sobre derecho, no necesariamente respecto a la licenciatura, especialidades o maestrías sobre derecho, sino en general, en donde muchas de las carreras que son afines al derecho, que tengan en cuenta que se debe de considerar la conmemoración de esa fecha, pues se trata de la fecha emblemática en que se transformó el derecho a lo que conocíamos hasta la época moderna de la humanidad, ya que la codificación lo que logró fue dotar de seguridad jurídica a los gobernados, pues basta con recordar que previo a los sistemas de codificación de los países de Europa y que se fue copiando en América, se contaba para un mismo territorio o nación, con una gran cantidad de leyes, ordenanzas, bulas, acuerdos, etc., que lo único que ocasionaban era incertidumbre para los gobernados, el desconocimiento de las leyes aplicables a cada caso, el exceso de regulaciones y de contradicciones entre ellas, el problema principal del derecho pre-moderno no era la ausencia de disposiciones legales, sino el exceso de estas y de legisladores, pues prácticamente había una gran cantidad de legisladores, incluso no estaba nada mas el Estado como para crear derecho, estaban las iglesias, las parroquias, las autoridades eclesiásticas superiores, además de las autoridades municipales, regionales y nacionales, esto sin perder de vista que existían una serie de actividades económicas que vivían de forma colegiada y, por ende, estos implementaban sus propias disposiciones.

Por ello es que la frase citada al inicio de estas líneas, del propio Napoleón Bonaparte, sintetiza lo que sucedía en el mundo occidental en esos tiempos, que se resume a simplemente incertidumbre total de cualquier ciudadano. Es por ello que lo que hizo el código civil francés fue derogar todas esas disposiciones, ordenanzas, bulas, lex, leyes, etc., para que solamente estuviera vigente y, por ende, aplicable el Código Civil. Con ello se fue forjando lo que resultó tan importante para el derecho a partir de esos tiempos, que consistió en la seguridad jurídica, un concepto del cual no se hablaba antes de la modernidad, se hacía hincapié de la justicia, pero no de la seguridad jurídica, y está en la Europa continental, lo que permitió que se dotara de lo que el mundo exigía en esos tiempos, que era dar certidumbre, de conocer cuáles son las conductas que están prohibidas, permitidas y obligadas, esto fue lo que provocó que hubiera certidumbre en los contratos, en los acuerdos comerciales, el desarrollo económico se catapultó con esa legislación, pues permite establecer cuáles son los lineamientos que hay que cumplir para cuando se realiza un contrato, acuerdo, convenio, que no sucedía de esa forma previamente por el gran cúmulo de disposiciones vigentes que se ponían vigentes en un mismo territorio.

Se puede decir que el éxito del derecho moderno, desde luego que fue la seguridad jurídica, la previsibilidad, la certidumbre a mujeres y hombres de una nación, por ello es que resultó tan importante el derecho a partir de esa fecha, pero sobre todo que, gracias a esta seguridad jurídica, lo que provocó, es la esperanza de la población, pues siguiendo a Baruch Spinoza, que sostenía que el futuro se ve bajo dos perspectivas, por un lado, el miedo y, por otro lado, la esperanza. Lo que sucedió con el Código de Napoleón fue una dotación de certidumbre a la población, que significa seguridad jurídica, que, en pocas palabras, para cualquier ciudadano de a pie, se puede traducir en esperanza, es decir, que se tenga la confianza suficiente de qué es lo que podemos hacer, cómo lo haremos, en qué condiciones se estará haciendo, etc. Por ello es que, no hay más que asumir que, en el caso, ésta creación de la codificación es lo más completo que se presentó en esos tiempos en el derecho, pues la seguridad jurídica es fundamental para hacer negocios, acuerdos, contratos, y que, por ello, es que se requiere de que los Estados y sus instituciones insistan en la seguridad jurídica para la población, para que estas tengan la certidumbre necesaria en el quehacer de sus conductas y, con ello, permitir el ejercicio del derecho de libertad.

Desafortunadamente, en tiempos de la pos-modernidad, nos topamos con que, a 198 años de esta codificación, está sucediendo que poco a poco se deshace la seguridad jurídica del propio derecho. Basta con observar cuántas leyes se encuentran aprobando todos lo días por los diferentes congresos de los Estados y de la Unión, además de la serie de disposiciones administrativas que dictan autoridades federales, estatales y municipales, así como las dictadas por las secretarías de Estado, llámese miscelánea fiscal, miscelánea de comercio exterior, norma oficial mexicana, etc. Pareciera que el derecho, lejos de avanzar, está en tiempo de involuciones. (Web: parmenasradio.org)