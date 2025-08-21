Jueves, agosto 21, 2025
21 de agosto de 2025 | 7690 | Puebla

La Redacción
Internacional

Moviliza Israel a 60 mil reservistas para ‘tomar’ Gaza

La Jornada -
Afp Jerusalén. El ministro israelí de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60 mil reservistas, mientras los mediadores...
Internacional

Dron ruso ingresó y explotó en nuestro territorio, acusa Polonia

La Jornada -
Afp Varsovia. Polonia afirmó el miércoles que un dron militar ruso entró en su espacio aéreo y explotó en tierras de cultivo al este del país...

VW planea reducir su producción en 50 mil vehículos y despedirá a más de mil obreros

Brenda Valerdi -
Volkswagen de México planea reducir en 50 mil vehículos su producción anual para enfrentar la política arancelaria de Estados Unidos, lo que implica que...

El recorte de más de mil obreros en Volkswagen recuerda a la ola de despidos de 1992

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En medio del reciente anuncio del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) sobre un recorte de cuando menos mil 93...

Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita; denuncian desobediencia a clausuras

Patricia Méndez -
Hay un litigio entre el Infonavit y comuneros de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche por la propiedad de 2.5 hectáreas, conflicto que...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

