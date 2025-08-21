Impresos 21 de agosto de 2025 | 7690 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 21, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Moviliza Israel a 60 mil reservistas para ‘tomar’ Gaza La Jornada - agosto 20, 2025 Afp Jerusalén. El ministro israelí de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60 mil reservistas, mientras los mediadores... Internacional Dron ruso ingresó y explotó en nuestro territorio, acusa Polonia La Jornada - agosto 20, 2025 Afp Varsovia. Polonia afirmó el miércoles que un dron militar ruso entró en su espacio aéreo y explotó en tierras de cultivo al este del país... Últimas VW planea reducir su producción en 50 mil vehículos y despedirá a más de mil obreros Brenda Valerdi - El recorte de más de mil obreros en Volkswagen recuerda a la ola de despidos de 1992 Patricia Gutiérrez Rodríguez - 3 horas Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita; denuncian desobediencia a clausuras Patricia Méndez - 3 horas El Infonavit ya no tiene injerencia en los predios de La Margarita, dicen los vecinos Patricia Méndez - 3 horas Haras entabla juicio mercantil contra el SOAPAP por incumplimiento en suministro de agua Martín Hernández Alcántara - 3 horas Últimas VW planea reducir su producción en 50 mil vehículos y despedirá a más de mil obreros Brenda Valerdi - El recorte de más de mil obreros en Volkswagen recuerda a la ola de despidos de 1992 Patricia Gutiérrez Rodríguez - 3 horas Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita; denuncian desobediencia a clausuras Patricia Méndez - 3 horas El Infonavit ya no tiene injerencia en los predios de La Margarita, dicen los vecinos Patricia Méndez - 3 horas Haras entabla juicio mercantil contra el SOAPAP por incumplimiento en suministro de agua Martín Hernández Alcántara - 3 horas Relacionadas VW planea reducir su producción en 50 mil vehículos y despedirá a más de mil obreros Brenda Valerdi - Volkswagen de México planea reducir en 50 mil vehículos su producción anual para enfrentar la política arancelaria de Estados Unidos, lo que implica que... El recorte de más de mil obreros en Volkswagen recuerda a la ola de despidos de 1992 Patricia Gutiérrez Rodríguez - En medio del reciente anuncio del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) sobre un recorte de cuando menos mil 93... Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita; denuncian desobediencia a clausuras Patricia Méndez - Hay un litigio entre el Infonavit y comuneros de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche por la propiedad de 2.5 hectáreas, conflicto que... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...