En 2021, los actos de corrupción en Puebla aumentaron 40.9% y 24.8% las víctimas de los mismos: Inegi

Los actos y víctimas de corrupción al realizar trámites en el estado de Puebla, aumentaron 40.9 y 24.8 por ciento, respectivamente, durante 2021, de acuerdo a los datos revelados este martes en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras en 2019 los eventos corruptos fueron 26 mil 888 por cada 100 mil habitantes, dos años después la cifra se elevó a 37 mil 896.

En tanto que las personas que sufrieron actos fuera de la ley en al menos uno de los trámites realizados, pasaron de 15 mil 693 en 2019 a 19 mil 585, por cada 100 mil pobladores de esta entidad federativa.

Se estima que por persona, el costo derivado de actos de corrupción en este estado es de 2 mil 100 pesos.

En total, en Puebla 241 mil 746 personas de 18 años padecieron corrupción, sin embargo, el 89.4 por ciento de ellas no denunció.

El estudio demoscópico refiere que, en general, los afectados no denuncian porque consideran que es inútil y no le darían seguimiento a su caso, porque creen que es una pérdida de tiempo, consideran que es una práctica común, por falta de tiempo, porque obtuvieron algún beneficio, por miedo a represalia, desconocen ante quien denunciar, porque dieron dinero o regalos, u otros motivos no especificados.

En ese contexto, la ENCIG arrojó que el 56.5 por ciento de los habitantes de este estado no confía en el gobierno estatal, contra el 43.5 por ciento que sí lo hace.

De hecho, la calificación de confianza que se le da es de 5.1; de 5.2 a los ayuntamientos y de 5.6 al gobierno federal

Los partidos políticos tuvieron la evaluación más baja, de solo 3.9; seguidos de los policías, con 4.3; cámaras de diputados y la de senadores, 4.5; sindicatos y Ministerio Público, 4.8 por separado; y jueces y magistrados, 5.

En tanto que las personas con mayoría de edad en Puebla consideran que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema en el estado, en segundo lugar está la corrupción, en tercero el desempleo, en cuarto la pobreza y en quinto el mal desempeño del gobierno.

Le siguen la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, la mala aplicación de la ley, la baja calidad de la educación pública, la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, falta de rendición de cuentas, y los desastres naturales.

Por otra parte, el 78.1 por ciento de los encuestados se dijeron satisfechos al realizar pagos o solicitudes, aunque es una proporción alta, está por debajo de la nacional, de 83.8 por ciento.

Asimismo, la encuesta arrojó que solo 26.1 por ciento de las personas de este estado tuvieron una sensación de seguridad, el indicador también es inferior al del país, de 31.2 por ciento.

Por otra parte, el grado de satisfacción general de quienes viven en territorio poblano con los servicios públicos básicos y bajo demanda, es de 43.7 por ciento; a nivel república el registro es de 48.2 por ciento.

En ese sentido, solo el 15 por ciento de la población encuestada refirió que el servicio de agua potable es bebible, sin temor a enfermarse; contra entidades como Nuevo León, donde es el 73.7 por ciento.