2019 fue el año que más violencia ejerció Concesiones Integrales vs. los usuarios: ASA

2019 fue el año que más violencia ejerció la empresa Concesiones Integrales SA de CV en contra de los usuarios de la ciudad de Puebla, que se vio reflejado con la presentación de 480 juicios de amparos en contra de la compañía, lo cual derivó en una campaña represiva de 100 mil cortes masivos del servicio de agua y drenaje.

Esto ocurre a pesar que el pasado 14 de octubre, el cabildo de Puebla aprobó por mayoría suspender los cortes de servicio de agua y drenaje por tratarse de una medida anticonstitucional que violenta el derecho humano de acceso al líquido.

La Jornada de Oriente realizó este jueves un recorrido con un grupo de vecinos de la colonia Santa María, ubicada al norte de la capital, para documentar las amenazas por parte de la empresa, pero también los abusos en los que ha incurrido.

Para el abogado de la Asamblea Social del Agua (ASA) y síndico municipal suplente, el recrudecimiento de la represión de la compañía hacia los consumidores se debe a la latente revocación del título de concesión por las irregularidades que ha cometido.

En respuesta, advirtió que darán visto de las tropelías cometidas por la concesionaria a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), porque el corte del servicio de agua y drenaje pone en riesgo la vida de algunos usuarios ancianos, con padecimientos crónico degenerativos, y el patrimonio edificado que sufre modificaciones para acceder a la tubería.

De seguir con esta medida, dijo que se hará un llamado a la ciudadanía a colapsar los tribunales judiciales con la presentación masiva de amparos.

Apostados sobre la calle 50 Poniente, en las inmediaciones a la fuente de la China Poblana, los colonos esperan la llegada de la representación de la ASA para exponer los problemas que les aquejan por la falta de agua.

María de los Ángeles Díaz Cárdenas, Dolores Castro Flores, Eduardo Méndez y los hermanos Montserrat y Jorge Asseff Bolaños relataron que en el último año han sido intimidados y reprimidos por personal de Concesiones Integrales, quienes no sólo han efectuado cobros excesivos, sino además espían a los usuarios agremiados a la Asamblea Social.

Bajo amenazas, intentan cortar el agua a maestra jubilada

María de los Ángeles Díaz Cárdenas es una maestra jubilada de 64 años de edad que vive en una vecindad con tres departamentos, donde cada una cuenta con su toma y medidor de consumo de agua.

Sin embargo, comentó que la empresa se niega a emitir un recibo por el servicio, hasta que no le presente las escrituras de cada departamento, delimitando su parte del terreno.

“Les aclaré que no cuento con escrituras porque no las he podido tramitar, a falta de recursos, y no me dejaron pagar, incluso sin el descuento a jubilados”, explicó.

Debido a ello, María de los Ángeles ha peregrinado de los módulos de Paseo Bravo a San Manuel y hasta Plaza del Sol, oficinas centrales de Concesiones Integrales, sin que alguien pueda darle una respuesta.

Este martes, una cuadrilla de trabajadores de la concesionaria intentó cortarle el servicio de agua y drenaje.

La maestra denunció que se presentaron a su domicilio, sin una orden del juez, y así, sin más, rompieron con un marro la banqueta de su casa.

Comentó que gracias a la intervención de los vecinos y de la presidente de la colonia Santa María lograron frenar este abuso, entre las amenazas de los trabajadores de regresar cuando no estuviera.

Reclamó que la empresa ofrece un servicio deficiente en la colonia, pues desde que se privatizó el agua solo llega dos veces por semana, y debido a la baja presión del líquido no logra subir al tinaco.

Por esta razón, María de los Ángeles, informó que se ve obligada a pagar una pipa cada quincena, con un desembolso mensual que supera los 800 pesos, debido a que tampoco cuenta con cisterna para almacenaje.

Conmovida hasta las lágrimas por la situación que vive, exigió a las autoridades que frenen los atropellos que comete Concesiones Integrales y que pone en riesgo la salud de los usuarios.

“No está para saberlo pero padezco diabetes, y el día que vinieron a cortarme el agua estuvo a punto de desmayarme porque se me elevó la presión”, relató, mientras los abogados de la ASA registraban su declaración.

Soy vigilada por pertenecer a la ASA

Tal vez el caso de Dolores Castro Flores es uno de los más delicados, pues desde hace nueve meses le cortaron el agua porque su situación económica no le ha permitido estar al corriente de los pagos.

“Si apenas hay dinero para comer, difícilmente lo habrá para pagar el agua”, admitió, tras aclarar que en más de 30 años nunca tuvo un periodo de morosidad hasta ahora, y solo fue por cuatro meses.

Desde entonces, dijo que su familia tiene que comprar pipas para abastecerse y se adhirieron a la ASA.

“La deuda era de 4 mil 800 y se elevó a 9 mil pesos, sin que supieran explicar el motivo; me dijeron que es porque se ‘arrastra’ la deuda”, acusó.

Comentó que la única alternativa de pago que le dio Concesiones Integrales fue de liquidar 3 mil pesos por semana, en tres exhibiciones, cifra que es equivalente a su salario mensual.

Desesperanzada, Dolores manifestó que se acercó a la ASA y colocó una lona en protesta por los altos cobros en la tarifa del agua.

Desde entonces, denunció que es vigilada por personal de la empresa, que continuamente rondan su vivienda.

“Los reconozco porque traen un chaleco azul y la camisa blanca. Cuando no están fuera de la casa están enfrente; no soy una delincuente”, reveló.

–¿Usted por qué cree que la vigilan? –se le preguntó.

–Porque puse mi lona y saben que estoy con la Asamblea Social del Agua. Saben que no les conviene que estemos informados.

Cobran tarifa comercial a anciana que vive sola

El tercer caso documentado, no es de menor importancia. Después de pagar una tarifa de 800 pesos mensuales y sin adeudos, la señora Bolaños, de 82 años de edad, recibió de un día para otro un cobro injustificado de 27 mil pesos.

Sus hijos Montserrat y Jorge informaron que la empresa cobra una tarifa comercial, a pesar de que el local que rentaba su madre fue cerrado desde hace año y medio.

Como prueba, los agraviados presentaron la baja ante la Secretaría de Administración Tributaria y fotografías del cierre del negocio.

Esta información, sostuvieron, fue presentada ante la concesionaria para solicitar por escrito la modificación de la tarifa de comercial a casa–habitación.

Sin embargo, Jorge Asseff acusó que la empresa se negó a realizar los cambios en los cobros, sin ningún argumento de por medio, viéndose obligados a no pagar una tarifa que no consumieron.

“Decidimos interponer un amparo en contra de la empresa para que demuestre por qué le está cobrando a mi madre una tarifa tan alta, cuando el adeudo si fuera de un año no rebasa los 9 mil pesos anuales”, señaló.

Desde hace un año, dijo que los recibos dejaron de llegar al domicilio de la señora Bolaños, mientras a la par la empresa se empeña en llegar a una negociación de pago que sólo favorece a la compañía y no al usuario.

Montserrat Asseff acusó que Concesiones Integrales también se negó a aplicar el descuento a su madre, a pesar que se trata de una persona de edad avanzada y que padece hipertensión.

“Lo que pedimos es una solución. Queremos pagar por el servicio de agua pero la tarifa que nos corresponde es de 249 y no de 800 pesos mensuales”, reclamó, tras señalar que su madre vive únicamente con dos personas.

Los abusos de la empresa Concesiones Integrales en la ciudad de Puebla son incuantificables.

Tan solo en la colonia Santa María los cortes al servicio de agua y drenaje en la última semana rebasan los 20 casos, los cuales a decir de los vecinos consultados ocurrió después de que decidieron interponer los juicios de amparo.