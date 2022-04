Hay 200 procedimientos contra la cuenta de Claudia Rivera, no hubo negociación política con ex edil, sostiene Eduardo Rivera

Tras la polémica desatada por la aprobación de la cuenta pública de la ex edil Claudia Rivera Vivanco, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, reveló este jueves que la Contraloría municipal inició 200 procesos administrativos de determinación de responsabilidades, derivados de las más de 2 mil presuntas anomalías detectadas en el proceso entrega-recepción, en contra de exfuncionarios de la administración anterior.

En conferencia de medios el munícipe de extracción panista afirmó que la cuenta pública 2021 no se podía aprobar por periodos, sin embargo es independiente a las observaciones detectadas que tendrán que ser investigadas por la Contraloría municipal y por la Auditoría Superior del Estado.

Enfatizó que no existe un acuerdo político con su antecesora, además de que los regidores afines a su proyecto no podían ir en contra de la cuenta pública de sus primeros dos meses de trienio.

“La cuenta se aprueba o se rechaza, no se puede discutir por partes, es un proceso anual. Si yo entré como gobernante el año pasado, no me puedo rechazar mi cuenta pública por el amor de dios”, acotó.