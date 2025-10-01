Miércoles, octubre 1, 2025
20 horas de calvario pasan transportistas para reemplacar en Tehuacán

Hasta la madrugada de este miércoles la espera seguía para quienes se formaron a primeras horas del martes

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – Hasta más de 20 horas tuvieron que esperar transportistas de Tehuacán para conseguir el reemplacamiento de sus vehículos, lo que les generó pérdidas económicas, cansancio, molestias físicas, impotencia y enojo. Hasta la madrugada de este miércoles en el Centro Integral de Servicios (CIS) de esta ciudad aun había personas formadas a la espera de recibir sus placas.

Hubo quienes se formaron desde la noche anterior con la intención de ser los primeros en pasar y así tener parte del día para trabajar; jamás se imaginaron que pasarían ahí tanto tiempo y que prácticamente se les fue en la espera toda su jornada laboral sin obtener ingreso alguno.

A lo anterior hay que sumarle que hay un porcentaje de ese sector que ya es de la tercera edad y para realizar el trámite no se permite que lo realice otra persona, de modo que los adultos mayores tuvieron que aguantar toda esa espera.

Otro factor que les llevó a soportar esa situación es que según las indicaciones que recibieron no cuentan con mucho tiempo para realizar el reemplacamiento; la fecha límite es este viernes próximo.

Varios de ellos expresaron su molestia resaltando que hay quienes padecen enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión, por lo cual deben consumir alimentos especiales y con horarios específicos además de tomar sus medicamentos, pero en esas condiciones se les expuso a sufrir una descomposición.

Exigieron que el gobierno estatal corrija todas las deficiencias mostradas en el arranque del reemplacamiento, ya que es injusto que se tenga a la gente tantas horas esperando, pero además porque ya también invirtieron tiempo para pasar la revista vehicular y en ambos casos han tenido que hacer pagos y no pueden seguir perdiendo dinero al quedarse sin trabajar para realizar ese trámite.

