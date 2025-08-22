20 hombres armados intentan robar ganado bovino en San Cristóbal Tepeteopan; autoridades frustran el atraco

La noche del miércoles, alrededor de las 22 horas, un grupo armado integrado por 20 hombres intentó robar ganado bovino en un rancho de la junta auxiliar de San Cristóbal Tepeteopan, en el municipio de Tehuacán. Sin embargo, la rápida movilización de las autoridades, tras el reporte de los afectados, frustró el asalto y obligó a los delincuentes a huir en varios vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos bloquearon el acceso a la comunidad utilizando al menos dos vehículos sobre la carretera 150 México–Veracruz. Esta acción levantó la alerta entre los vecinos, quienes de inmediato notificaron la situación al número de emergencias. En cuestión de minutos, integrantes de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal se desplegaron en la zona.

Para ese momento, el comando ya había ingresado a las instalaciones del rancho, donde sometió a los trabajadores y propietarios. Afuera habían estacionado un camión de carga destinado a trasladar al ganado bovino.

No obstante, la llegada de los cuerpos de seguridad, cuyas torretas fueron visibles a distancia, alertó a los agresores, quienes escaparon precipitadamente en diversos vehículos sin consumar el robo. Posteriormente, las autoridades atendieron a los afectados, confirmando que no se registraron personas lesionadas ni enfrentamientos armados.

Tras el intento de asalto, la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, montó un operativo para dar con los responsables que amenazaron con armas de fuego a los trabajadores y dueños del rancho. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre la detención de ninguno de los implicados.

En este contexto, Roberto Hernández de Lázaro, representante de ganaderos de la región, reconoció la pronta actuación tanto de los ciudadanos como de las autoridades, lo que permitió frustrar el robo. En entrevista con medios locales, señaló que en lo que va del año se han registrado al menos dos robos a granjas porcinas en la zona.

De acuerdo con Hernández de Lázaro, en esos dos casos el modus operandi de los delincuentes fue similar al intento ocurrido este miércoles. Además, subrayó que dichos atracos han representado pérdidas económicas millonarias para los productores.

El representante ganadero añadió que en las últimas semanas se han sostenido mesas de diálogo con autoridades estatales, en las que se ha planteado reforzar la presencia policial en coordinación con instancias federales, a fin de prevenir nuevos ataques.

Tras los hechos, la comunidad de San Cristóbal Tepeteopan permaneció vigilada durante toda la noche y madrugada por cuerpos de seguridad, quienes acordonaron el área para llevar a cabo el levantamiento de pruebas.

En el intercambio de información entre autoridades y afectados se confirmó que las cámaras de seguridad del rancho grabaron el momento de la incursión. Por ello, agentes solicitaron a los propietarios entregar las grabaciones a la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) como parte de la denuncia correspondiente.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si los dueños del rancho ya presentaron dicha denuncia ante las autoridades competentes.