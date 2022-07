Una defensa de casi 20 años del lopezobradorismo, mi principal carta en la contienda de Morena: Agustín Guerrero

Al confirmar que participará en el proceso de renovación de Morena en Puebla, el exdiputado federal Agustín Guerrero Castillo aseguró que lleva casi 20 años defendiendo el proyecto del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y esa su principal carta en la contienda interna.

En entrevista con La Jornada de Oriente, reconoció su cercanía con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, aclaró que la interlocución la tiene con todos los integrantes del partido de izquierda.

Explicó que va por un cargo en el Consejo Estatal y, aunque evitó adelantar si buscará la presidencia del Comité Ejecutivo, señaló que la renovación es indispensable ya que la ausencia de ésta por casi cuatro años anquilosó y desarticuló a Morena.

- Anuncio -

Al confirmar que participará en el proceso de renovación de Morena en Puebla, el exdiputado federal Agustín Guerrero Castillo (AGC) aseguró que lleva casi 20 años defendiendo el proyecto del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y esa su principal carta en la contienda interna.

En entrevista con La Jornada de Oriente (JO), reconoció su cercanía con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, aseguró que la interlocución la tiene con todos los integrantes del partido de izquierda.

“He tenido una trayectoria que me que me ha permitido llevarme muy bien con todos los compañeros de Morena. Yo fui presidente del PRD cuando Andrés Manuel fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, me tocó en aquel momento encabezar la lucha contra el desafuero (de 2004 a 2005)”, refirió.

- Anuncio -

JO – ¿Qué respondes a las personas que por tu cercanía con Barbosa creen que llegarías a la dirigencia a defender sus intereses?

AGC – Los dirigentes que tenemos ahora son dirigentes designados desde la Ciudad de México. Los dirigentes que son designados o por dedazo o tienen alguna delegación pues su origen es su destino. Hoy vamos a un proceso democrático de elección en Morena, serán los protagonistas del cambio verdadero los que decidan de manera consiente, de manera voluntaria y libre quienes deben de ser sus dirigentes y en ese aspecto son los que mandan.

Guerrero explicó que competirá por un cargo en el Consejo Estatal y, aunque evitó adelantar si buscará la presidencia del Comité Ejecutivo, señaló que la renovación es indispensable ya que la ausencia de ésta por casi cuatro años anquilosó y desarticuló a Morena.

Agregó que Morena necesita reorganizarse, lo que consideró posible y necesario, pese a la confrontación que se ha registrado entre los distintos liderazgos que integran al instituto político.

“El que haya puntos de vista diferentes sobre muchos temas no significa conflicto, sino eso exactamente: enfoques distintos para la transformación”, expresó.

Sobre su carrera política en el interior de Morena, dio a conocer que estuvo presente en su conformación como movimiento social en 2009 y en su constitución como asociación civil en 2010. “Soy miembro de Morena, tengo mi credencial con la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él era presidente nacional de nuestro partido”, anotó.