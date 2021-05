20 años de la UACM

Este año cumplo 24 de dedicarme a la docencia en nivel superior, primero en el ámbito privado y más adelante en el público; en la UAP han sido casi 16. He vivido de todo: gustos, disgustos, decepciones y esperanzas; a su vez, numerosos desengaños y he caído en la cuenta de la forma en que numerosos discursos meritocráticos surgidos desde un poder perverso vinculado al mercado, han modificado a modo los objetivos y fines de la educación universitaria. Trabajamos para construir hacedores y no pensadores, lo he dicho ya en numerosas ocasiones. La Universidad, así con mayúscula, viene sufriendo estas inconsistencias desde hace más de 30 años y nosotros como docentes, nos hemos visto en medio de estas con mayor o menor consciencia del problema. La realidad es que, todas nuestras universidades -o al menos, la gran mayoría- viven perdidas entre certificaciones de procesos y concursos para becas que complementen el salario e incentiven la investigación y sus resultados. Lo importante, en la mayoría de los casos, ya no son la transmisión y construcción del conocimiento ni el desarrollo de seres humanos éticos, pensantes y críticos; de lo que se trata ya no es de formar sino de “capacitar”.

Pero ojo, que mis palabras no les engañen. No pienso ya ni siquiera en esa lucha estudiantil o docente del siglo pasado y parte del presente, centrada en un pensamiento “socialista” de corte panfletario donde la crítica es al capitalismo y algunos de sus productos, pero no al sistema en su conjunto; donde la crítica se centra en el derrumbamiento de estructuras para montar otras idénticas a las anteriores, pero con un sello o logo diferente; son en esencia los de “quítate tú pa’ ponerme yo”. Tampoco me creo las acciones de grupúsculos grillosos que al interior de las universidades buscan, con discursos de aparente comunismo, socialismo y adoptando a personajes como el Ché de bandera -por mencionar sólo uno de sus múltiples emblemas-, hacerse del poder para convertirse en los dictadores que ellos acusan son los que se encuentran en las administraciones centrales. Mucho menos me creo las patrañas de acciones “sociales” de universidades de corte religioso que supuestamente buscan impactar caritativamente en ciertas comunidades, pero que no hacen nada en su interior para combatir las actitudes de profundo racismo y clasismo tan frecuentes en sus pasillos. Y quizá las más peligrosas, aquellas públicas o privas que buscan encumbrar a dogma de fe el pensamiento corporativo/ empresarial/ de liderazgo/ de autoayuda/ dizquechangarreroemprendedor, que no ha hecho más que pervertir el fin último de la Universidad. Tenemos que empezar por lo que Enrique Dussel, afirma en un artículo titulado “Hacia la liberación científica y tecnológica” y que publicó en la revista América Latina en Movimiento en 2014, con descolonizar a la universidad y lograr emancipar a la ciencia y la tecnología: “Es una exigencia de países como los nuestros que comienzan lo que Carlos Mariátegui y también José Martí llamaron ‘la segunda emancipación’. No la de 1810 o la de 1821 o del siglo XIX, sino la del siglo XXI, que es una emancipación no sólo política, sino también militar, económica; una liberación de descolonización epistemológica. Una liberación científica y tecnológica”. Es urgente hacerlo ya.

- Anuncio -

Traigo a colación en este momento a Dussel, pues él fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México -entre 2013 y 2014- que cumple 20 años de haber sido fundada. Y he de decir que, desde su origen, fue un proyecto que apuntaba a una formación muy bien definida. Como afirma su rectora, Tania Rodríguez Mora en entrevista con La Jornada, “no se debe olvidar que el papel de la UACM es garantizar el derecho a la educación, por lo que ‘si no pudieron terminar (su carrera), haber pasado por la universidad es importante como proyecto social y de inclusión, y eso no nos hace ni más ni menos’ y no significa tampoco ninguna diferencia en términos de la calidad de la educación que brinda (ello al hablar del problema de eficiencia terminal que tiene la institución). Al señalar que se están ampliando las opciones de titulación, subrayó que en este tema se debe tomar en cuenta el perfil y los factores, especialmente socioeconómicos, de los alumnos que en buena parte estudian y trabajan, son madres solteras, jubilados o personas que retoman su vida académica. (…) ‘La universidad está diseñada, como proyecto, para soportar, aunque sea costoso, ese acompañamiento. Es muy importante decirlo así porque si comparamos, sin considerar este elemento distintivo, efectivamente parecemos en desventaja’. (…) Aclaró que para la UACM es fundamental acompañar a sus estudiantes para que se titulen, no para cumplir con un indicador, sino porque es importante para ellos como alumnos y sus familias que tengan esa alegría después de un largo periodo y proceso de formación”.

En efecto, la razón de ser de la UACM es llevar la Universidad a estudiantes que por su situación socioeconómica e historia de vida no tienen la posibilidad de hacerlo en otras instituciones. Para ello, establecieron sus campus en zonas populares de la Ciudad de México. Me consta que el trabajo es real y comprometido por parte de varios docentes de la Universidad que en verdad se toman como un apostolado de fe su trabajo. Para ellos, la meritocracia queda de lado cuando se trata del conocimiento, de la formación y, sobre todo, de apoyar a seres humanos a conseguir una formación universitaria. Se trata de adaptar el trabajo de la Universidad a las necesidades de la gente y no, como se ha venido trabajando los últimos años, a las necesidades de la empresa y de una economía supuestamente globalizada que hoy, en este mundo pandémico, muestra sus enormes fracasos y vicios sorprendentes. Para la UACM, según su exposición de motivos publicada en su portal de internet, “…es fundamental dar apoyo preferente a quienes tienen mayores dificultades para satisfacer sus necesidades educativas, sin prejuzgar acerca de méritos, porque lo que normalmente se califica como tales no son sino los resultados de los privilegios que previamente se han tenido. A pesar de que se ha supuesto que el sistema educativo sirve como un compensador de las desigualdades sociales, en términos nacionales las distancias en materia de atención educativa (particularmente desde el punto de vista cualitativo) se han incrementado y el sistema educativo ha funcionado, en muchos casos, como un instrumento de reforzamiento de las diferencias sociales, y no como un sistema de movilidad social.Para contrarrestar este fenómeno,la UACM se compromete a dar más apoyo a quienes más lo necesitan”. En contraste, el diario El País daba cuenta hace unos días de las dificultades que enfrentan algunos estudiantes de la comunidad de Madrid para pagar las tasas para el examen de admisión a la Universidad que pueden llegar a costar unos 170 Euros (más de 4 mil pesos) y que, debido a la crisis generada por la pandemia, no pueden cubrir. La nota afirma que los docentes de un Instituto en Mósteles, municipio al sur de Madrid, realizan una colecta para que los chicos puedan presentar el examen. ¿Los profesores? ¿No debiera hacerse cargo el Estado o las Universidades disminuir los costos del examen? En el mundo neoliberal de hoy, así no son las cosas, pandemia o no.

En este sentido la UACM da pasos verdaderos hacia la emancipación de la que habla Dussel. “Todo comienza con una decisión política de autodeterminación. Esto significa una voluntad de intentar pensar políticamente desde el país y desde cierto campo económico específico en cuanto a las condiciones del país. (…) Es decir, se necesita una determinación de la ciencia y la tecnología autocentrada y no un mero desarrollo científico pretendidamente universal”. Todo ello debe pasar por la Universidad misma, es decir, si hubiéramos centrado el desarrollo de las universidades, de nuestros tecnológicos, de la educación en general, en aspectos regionales y en necesidades compartidas con zonas similares a las nuestras, hoy no necesitaríamos estar comprando vacunas al exterior ni depender de chantajes o embustes políticos centrados en esa ciencia y tecnología. Debemos caminar en verdad a la descolonización del saber en el más amplio sentido del término lo que implica producir ciencia y tecnología de nosotros para nosotros. Pensar que nuestras Universidades están a la altura de otras en el mundo, especialmente a las del pedantemente llamado “primer mundo”, es decir, Estados Unidos y Europa, es no entender el enorme reto que enfrentamos. Nuestras Universidades, por el contrario, deben estar a la altura de las y los jóvenes que estudian en ellas y de la población que debe ser impactada por el trabajo de sus egresados y por el conocimiento desarrollado por esas Universidades. La UACM ha sido un ejemplo valiente de lo mucho que se puede hacer. De hecho, eliminar el examen de admisión cambia el paradigma de pensamiento hacia otra dimensión: no se trata de ver quién “merece” ingresar a la universidad mediante una prueba de conocimientos y que, como hemos visto en España, también es una prueba económica, es decir, quien tenga dinero, podrá ingresar a la Universidad; se trata de acompañar a los estudiantes para que puedan desenvolver las enormes capacidades que tienen, de creer en ellos más allá de un promedio y de instarlos a que se prueben y nos demuestren de lo que son capaces. No hace mucho, nuestra Autónoma de Puebla eliminó el promedio mínimo para poder aspirar a la Universidad y el puntaje mínimo para poder ingresar a las licenciaturas. La medida -que para mí fue no sólo correcta sino justa- fue controversial y muy mal recibida por muchos de los propios universitarios, tanto estudiantes como docentes. El argumento: “¡qué mal, ahora cualquiera puede entrar a la Universidad!” En efecto, de eso se trataba, de que cada vez más aspirantes tuvieran la posibilidad de ingresar. A lo largo de mi experiencia como docente, sé que el mejor estudiante no es el que viene con los mejores promedios sino aquel que crece conforme estudia, que comprende su lugar en el entorno social al que pertenece y su compromiso con su comunidad y con él mismo. Que no se deja llevar por dogmatismos neoliberales meritocráticos o discursos pseudo socialistas trasnochados de pose y moda que destruyen más de lo que construyen. Todos merecemos una oportunidad y la posibilidad de encontrar aquello que nos construya como sujetos y que nos permita contribuir a la comunidad a la que nos debemos, aunque eso vaya totalmente en contra de los parámetros marcados por el mercado y el pensamiento único y dominante. Bien por los 20 años de la UACM, bien por nuestra Autónoma de Puebla que ha dado algunos pasos en este sentido.