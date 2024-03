A 20 años de apertura, el Breve Espacio celebra que “está en su mejor momento” como foro y laboratorio cultural

20 es un número pequeño si se mira a la luz del tiempo, pero deja de ser breve cuando da cuenta de la historia de un foro cultural que nació como una librería y que luego creció para “decir que sí” a los artistas de cualquier disciplina, y que ahora, dos décadas después, “está en su mejor momento”.

20 años, dicen sus fundadores Sonia Marrufo y Carlos Orduña, son el tiempo que ha transcurrido en el Breve Espacio, foro cultural fundado un 18 de marzo de 2004 y del que existe “una fea fotografia”: la de Tania González Marrufo tomando una fotografía al público mientras de fondo aparece un cartel anunciando la inauguración.

El Breve Espacio, que nació como un pequeño café con un dúo de jazz, que luego evolucionó a una banda de rock y jazz y acogió a cantautores como Rizo y Abascal, Carlos Arellano y Marcos Rosas, para luego abrir su escenario al teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura y sobre todo la música, cumple 20 años de estar en activo y presente en la cultura de Puebla.

En el foro cultural ubicado sobre la 7 norte número 8, primero como una librería que también tuvo una vida de 20 años, y luego como un tímido café que ocupó un pequeño espacio del local actual, se trabaja “con pasión”, como define Carlos Orduña. “El Breve abrió por la pasión, porque nos apasiona la cultura que hacemos y es colectiva y horizontal, que pugna porque los artistas ganen dignamente por lo que producen”.

Sin negar que se trata de una empresa familiar, en la que participan activamente su hijo Carlos Marrufo y su sobrino Sergio González Huerta, define que en el Breve Espacio se trata de tener un equilibrio. “Nos rige la honestidad. Nunca hemos pretendido ser lo que no somos. Somos un negocio familiar, privado, vivimos de él y es muy loable. El equilibrio está en que realmente hay un interés genuino por el arte pues hacemos infinidad de eventos en los que incluso no ganamos ni un centavo y hasta ponemos dinero (…) no tenemos una preocupación extrema por él”, cuenta durante una entrevista.

El Breve, continúa su fundador, tiene que ser coherente con la ideología humanista y de izquierda que tienen él y su compañera de vida Sonia, que se gestó con su mamá María de los Ángeles Orduña, presente en el momento de nacimiento del espacio y principal entusiasta del foro.

“(El ser coherentes) nos ha servido para mantenernos y adaptarnos a los tiempos económicos”, afirma Orduña y señala que incluso el haber sido una librería les sirvió de escuela para gestionar y promover proyectos.

“También el Breve ha sido una gran escuela para nosotros”, apunta Sergio González, reconocido guitarrista, quien refiere que el desarrollo del foro se ha dado por las mismas condiciones de apertura. “Sí necesitamos esa parte del negocio para poder mantener la parte artística. Hay eventos que se dan por las ganas de que estén y por la filosofía de no cerrar las puertas nunca”, destaca el músico.

En ese sentido, Carlos Orduña y Sonia Marrufo destacan que en el Breve se da “el espacio a los artistas porque se lo merecen”, siendo accesible e incluyente para el público, haciendo amigos y públicos diversos, en el que el espectador se mueve y conmueve, y se adapta de forma natural al espacio.

El Breve, destaca Sergio González, ha fortalecido su promoción del teatro volviéndose un productor de él. Como ejemplo, es la pieza Icnocuicatl, obra multidisciplinaria que llama a descolonizar la historia. Gestada tras la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 que los llevó a privilegiar el teatro por la música -debido a que esta concentraba a un mayor número de personas y el teatro permitía mantener la “sana distancia”-, la pieza tomó como punto de partida la suite homónima compuesta por Carlos Marrufo, nutriéndose del talento de la danza, los títeres, la actuación y la música, y llegando a diversos escenarios nacionales y extranjeros.

Otro ejemplo es Brecht en Ascensor, una dramaturgia de Ángel Hernández, Premio nacional de dramaturgia 2013 y premio Internacional por la humanidad Siria 2024, con la cual el Breve Espacio celebra su 20 aniversario.

La pieza escrita por Hernández, quien actualmente radica en Cisjordania, haciendo teatro in situ, es dirigida por José Luis Cruz Bueno e interpretada por nueve actores en escena, con la música original tocada en vivo por Carlos Marrufo en el piano y el acordeón, y Sergio González en la guitarra.

“José Cruz nos invita a montar esta obra que ya tenía en el cajón desde hace años, que ya le había regalado Ángel Hernández y que ya sabía era el momento de montarla. Si con Icnocuicatl nos tardamos dos años de montaje, con Brecht se ha llevado un año de proceso”, cuenta el músico y ahora actor.

De paso, destaca que esta obra basada en El amor y la guerra de Brecht que podría ser difícil para el espectador por la temática que aborda y por su mismo autor, es abordada desde el humor y la sátira que permite el cabaret que hace ligera y relajada, una obra que de otra forma sería imposible de ver.

Añade que con estas producciones, y otros proyectos venideros, el Breve ya no sólo es un foro cultural sino un laboratorio escénico, en el que caben no sólo el teatro sino la danza, la multidisciplina y los talleres.

Para este mes, el Breve Espacio tendrá una nutrida programación con los conciertos Ópera Kumbialini -este 15 de marzo- y Canciones brújula -16 de marzo-, la jornada de arte de Mujeres históricas -19 de marzo-, y el rap poético que sonará el día 23. Resalta el lunes 18 de marzo, día en que se celebrará el aniversario, primero con la función de Brecht en ascensor y luego con una convivencia a partir de las 20 horas, para celebrar que por el lugar “han pasado una suma de siglos y lo que nos faltan”, como apunta el músico Carlos Marrufo.