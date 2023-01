2 mil 900 personas en Puebla mueren al año por consumo de tabaco: Códice

En Puebla, alrededor de 2 mil 900 personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, indicó Eduardo del Castillo Valadez, coordinador nacional de la asociación civil Comunicación Diálogo y Conciencia (Códice).

En entrevista para el programa Las Reporteras, de La Jornada de Oriente, refirió que por esa razón es importante el avance en las nuevas restricciones contenidas en el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, mismas que entraron en vigor el pasado 15 de enero.

Asimismo, manifestó que los argumentos que han dado los empresarios en contra de las prohibiciones y el anuncio de los amparos, no hablan muy bien de su moralidad, ya que el mensaje que están dando es que les importan más las ganancias que la salud pública.

Comentó que cuando menos desde 2008 se han endurecido las políticas para la venta y consumo de tabaco, por lo que a estas alturas no deberían decirse sorprendidos.

“Ya sabían que esto venía y que esto se iba a ir aplicando gradualmente mayor firmeza, mayor control. Por lo tanto, no deben llamarse a sorpresa, estamos hablando de 14 años desde que se implementó eso”.

Sobre el reclamo de la iniciativa privada de que su opinión no fue tomada en cuenta para la modificación del referido reglamento, Del Castillo Valadez expuso que en principio una Ley de salud no se consulta con un sector específico para ver si les conviene o no, y si en algún momento se les ha permitido externar su punto de vista, ha sido por cortesía.

Por su parte, Brahim Zamora Salazar, coordinador de Desarrollo Institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y líder local de la Códice, refirió que a nivel nacional los costos de atención a personas que padecen alguno de las cuatro principales padecimientos vinculados con fumar (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infarto al miocardio, eventos cerebrovasculares y cáncer de pulmón), ascienden a 80 mil millones de pesos.

En ese marco, indicó que en todo el territorio nacional hay alrededor de 17 millones de fumadores.

El activista añadió que resulta curioso que los empresarios que aspiran a vivir en países de primer mundo, ahora se opongan a las políticas que se aplican en las naciones desarrolladas.