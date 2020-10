2 de octubre de 1968 y el derecho penal

«No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor.

Lo que pasaba era que los que estaban

peor todavía no se habían dado cuenta».

Mafalda

Joaquín Salvador Lavado (Quino)

1932-2020

Recordando, en estas fechas de 2020, los sucesos tan lamentables del 2 de octubre de 1968, vale la pena poner de nuevo a la luz pública a uno de los personajes de esos tiempos, tal como fue José Revueltas Sánchez, escritor mexicano, que participó en los movimientos estudiantiles de 1968; quien fue detenido, procesado y compareció ante el Juez Primero del Distrito Federal en Materia Penal, el licenciado Ferrer MacGregor en la causa 267/68, luego de que el agente del Ministerio Público presentara sus conclusiones acusatorias frente a la rejilla de la «Sala de Audiencias» del Juzgado Penal ubicado en la penitenciaria de Lecumberri, en Ciudad de México.

En su declaración, más que una defensa, José Revueltas Sánchez hizo una clara descripción del decepcionante derecho penal mexicano; cuyas condiciones, pese a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, sigue en las mismas o, quizá, un poco peor. Dijo: «Creo que el derecho a la duda lo he conquistado en el lapso de casi dos años que llevo preso y en que, después del acto de formal prisión, no se me ha llamado a ninguna audiencia, a ninguna diligencia y hasta ahora he tenido el honor de conocer en persona al licenciado Ferrer MacGregor, nuestro juez o que aparece como juez de algo o de alguien […]. Nuestra sentencia ya está decidida de antemano. No depende de nuestros supuestos delitos. Nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, ni con la ley, ni con el Derecho. Nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos sean muy reales, en los años de cárcel que cada uno de nosotros le correspondan» (citado en «José Revueltas y el derecho penal mexicano», paginaspersonales.unam.mx)

Desafortunadamente, de esa fecha, se recuerdan las injusticias que se vivieron y, sobre todo, el politicido que se dio, pues murieron tantos que, a la fecha, las cifras todavía no se pueden determinar. Como normalmente sucede con hechos tan lamentables donde se riega tanta sangre, se pierde la dimensión de las cosas y, por ende, se pierden las víctimas o se van diluyendo con el tiempo. Sin embargo, dentro de los grandes cambios que se dieron a partir de esa fecha, uno fue —desde luego para bien— el de la libertad de expresión. Es toda una realidad que en esos tiempos no se podía publicar temas como los que corresponden a esta columna, los cuales hoy se ven tan cotidianos que pasan desapercibidos. Lo cual se convierte en su riesgo, pues al ser vistos como algo tan común, pueden perder sus dimensiones y, por tanto, haber una reducción del mismo derecho a la libertada de expresión; ya que no se pueda apreciar o, bien, pasa desapercibido.

Ahora bien, parece que lo que no ha cambiado es la situación de los tribunales, juzgados y, en particular, del derecho penal en México. Mal que, no obstante, no es exclusivo de nuestra nación, sino que está generalizado, por lo menos, en todo Latinoamérica. Dice el profesor argentino Eduardo Balestena sobre la problemática de los procedimientos penales lo siguiente: «El sistema judicial es esta paradoja de hacer grande lo pequeño y de hacer de lo pequeño, lo más grande» (La Fábrica Penal, B. de F., Buenos Aires, 2006).

Así sucede en los procedimientos, no únicamente penales, sino en los jurídicos en general. Es muy claro que, por ejemplo, la Corte en México tiene asuntos extremadamente dramáticos, que acarrean una gran cantidad de consecuencias e involucran a comunidades enteras o miles de personas; pero pasan desapercibidos, no pasan por el test de «importancia y trascendencia» que se exige en muchos de los casos a resolver por la Corte. No obstante, también hay una gran cantidad de asuntos que son simplemente emblemáticos y sin muchas consecuencias; los cuales se inflan para que, mediáticamente, sean de utilidad, como es la última consulta de la presidencia para que la Corte defina sobre su viabilidad.