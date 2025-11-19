Impresos 19 de noviembre de 2025 | 7753 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción noviembre 19, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional “No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum La Jornada - noviembre 18, 2025 Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados... Internacional Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena La Jornada - noviembre 18, 2025 Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la... Últimas 00:00:35 Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores Isaí Pérez Guarneros - 00:02:16 Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP Yadira Llaven Anzures - 52 mins Hay un ambiente de miedo en la colonia Popular Coatepec luego del ataque al bar “Lacoss” Isaí Pérez Guarneros - 53 mins Siete personas permanecen hospitalizadas por quemaduras e intoxicación tras ataque a bar “Lacoss” Patricia Gutiérrez Rodríguez - 54 mins Con antecedentes de trata de personas, el bar “Lacoss” fue reabierto por cumplir con la normativa municipal: SSC Patricia Méndez - 56 mins Últimas 00:00:35 Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores Isaí Pérez Guarneros - 00:02:16 Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP Yadira Llaven Anzures - 52 mins Hay un ambiente de miedo en la colonia Popular Coatepec luego del ataque al bar “Lacoss” Isaí Pérez Guarneros - 53 mins Siete personas permanecen hospitalizadas por quemaduras e intoxicación tras ataque a bar “Lacoss” Patricia Gutiérrez Rodríguez - 54 mins Con antecedentes de trata de personas, el bar “Lacoss” fue reabierto por cumplir con la normativa municipal: SSC Patricia Méndez - 56 mins Relacionadas 00:00:35 Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores Isaí Pérez Guarneros - Tres hombres de 43, 55 y 33 años; y dos mujeres de 20 y 21 años, identificados como trabajadores del lugar, fallecieron intoxicados por... 00:02:16 Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP Yadira Llaven Anzures - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras... Hay un ambiente de miedo en la colonia Popular Coatepec luego del ataque al bar “Lacoss” Isaí Pérez Guarneros - Los negocios aledaños al tabledance Lacoss Night Club, ubicado sobre la Avenida Nacional y 105 Poniente, en paralelo a la 11 Sur, en la... Más noticias Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen La Redacción - Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan... Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...