Jueves, septiembre 18, 2025
Impresos

18 de septiembre de 2025 | 7709 | Puebla

La Redacción
View Fullscreen

Temas

Más noticias

Internacional

Miles protestan en Londres, Inglaterra, por visita de Donald Trump

La Jornada -
Afp Londres. Miles de personas se manifestaron este miércoles en el centro de Londres contra el presidente estadounidense Donald Trump, que llegó el pasado martes al...
Nacional

Amparo protege a los primeros 4 hijos de Inés Gómez Mont de valoración psicológica

La Jornada -
César Arellano García La exconductora de televisión Inés Gómez Mont obtuvo un amparo, para que sus cuatro hijos de su primer matrimonio no sean entrevistados...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Antorcha Guadalupana será símbolo de resistencia frente al gobierno de Donald Trump: Padre Tacho

Kara Castillo
Este año, la Antorcha Guadalupana, la peregrinación religiosa que visibiliza la migración –que partió el pasado 30 de agosto de la Ciudad de México...

No invaden zona federal 26 bodegas adjuntas a la Central de Abasto, dictamina Pemex

Patricia Méndez -
Petróleos Mexicanos (Pemex) dictaminó que 26 bodegas que se construyeron de forma irregular en una zona adjunta a la Central de Abasto, no invaden...

Inicia construcción de barda perimetral en la Central de Abasto; invertirán 10 millones de pesos

Patricia Méndez -
El ayuntamiento de Puebla arrancó la construcción de una barda perimetral en la Central de Abasto, obra con un presupuesto de 10 millones de...

Más noticias

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025