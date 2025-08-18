Impresos 18 de agosto de 2025 | 7687 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 18, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Encabeza Rodrigo Paz Pereira la carrera presidencial de Bolivia, según sondeo La Jornada - agosto 17, 2025 La Paz. El senador centrista, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera de momento la carrera presidencial en Bolivia, con 31.3 por... Internacional Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump La Jornada - agosto 17, 2025 Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones... Últimas Se avizora caos vial en Cúmulo de Virgo con apertura de nuevo edificio de Finanzas Martín Hernández Alcántara - 00:01:44 Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador Isaí Pérez Guarneros - 2 horas 00:03:07 Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier Efraín Núñez - 2 horas Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital Efraín Núñez - 2 horas 00:01:46 Concesiones Integrales acumula 17 meses sin informar al Juzgado Quinto sobre saneamiento: colectiva Efraín Núñez - 2 horas Últimas Se avizora caos vial en Cúmulo de Virgo con apertura de nuevo edificio de Finanzas Martín Hernández Alcántara - 00:01:44 Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador Isaí Pérez Guarneros - 2 horas 00:03:07 Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier Efraín Núñez - 2 horas Entre promesas y acusaciones, Herrera y Leal se registran para la dirigencia del PAN en la capital Efraín Núñez - 2 horas 00:01:46 Concesiones Integrales acumula 17 meses sin informar al Juzgado Quinto sobre saneamiento: colectiva Efraín Núñez - 2 horas Relacionadas Se avizora caos vial en Cúmulo de Virgo con apertura de nuevo edificio de Finanzas Martín Hernández Alcántara - Desde septiembre del año pasado, cuando inició la construcción del nuevo edificio que será la sede de la Secretaría de Finanzas, el tramo de... 00:01:44 Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador Isaí Pérez Guarneros - Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030, advirtió el gobernador Alejandro Armenta, al... 00:03:07 Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier Efraín Núñez - El senador por Morena, Ignacio Mier Velasco, afirmó que tiene una relación de consanguinidad lejana con el gobernador Alejandro Armenta Mier, al ser cuestionado... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...