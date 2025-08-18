Lunes, agosto 18, 2025
18 de agosto de 2025 | 7687 | Puebla

La Redacción
Encabeza Rodrigo Paz Pereira la carrera presidencial de Bolivia, según sondeo

La Jornada -
La Paz. El senador centrista, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera de momento la carrera presidencial en Bolivia, con 31.3 por...
Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...

Se avizora caos vial en Cúmulo de Virgo con apertura de nuevo edificio de Finanzas

Martín Hernández Alcántara -
Desde septiembre del año pasado, cuando inició la construcción del nuevo edificio que será la sede de la Secretaría de Finanzas, el tramo de...
00:01:44

Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador

Isaí Pérez Guarneros -
Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo de elección popular en 2027 o 2030, advirtió el gobernador Alejandro Armenta, al...
00:03:07

Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier

Efraín Núñez -
El senador por Morena, Ignacio Mier Velasco, afirmó que tiene una relación de consanguinidad lejana con el gobernador Alejandro Armenta Mier, al ser cuestionado...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

