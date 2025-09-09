Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasEstado

16 mecanismos de participación propone la iniciativa de ley ciudadana elaborada por ONG

Puebla, de los cuatro estados que carece de ley de participación de la sociedad

Integrantes de organizaciones sociales y la Ibero Puebla entregan propuesta de Ley de Participación Ciudadana ante el Congreso estatal
Integrantes de organizaciones sociales y la Ibero Puebla entregan propuesta de Ley de Participación Ciudadana ante el Congreso estatal
Patricia Gutiérrez Rodríguez

16 mecanismos de inclusión de la sociedad se plantean en la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, respaldada por una treintena de organizaciones de la sociedad civil y la Universidad Iberoamericana Puebla. La propuesta busca asegurar que las personas cuenten con herramientas legales para opinar, decidir e influir en los procesos públicos.

La iniciativa, refrendada por la Asamblea Social del Agua, el Observatorio Ciudadano y Ambiental para el Estado de Puebla, Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Comité Estatal de Participación Ciudadana, Red Nacional por la Participación Ciudadana y otros colectivos, responde a una carencia de legislación específica en Puebla. Junto a Campeche, Estado de México y San Luis Potosí, esta entidad federativa ha quedado rezagada en materia de participación ciudadana.

Entre los mecanismos previstos están la iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencias públicas, cabildo abierto, colaboración ciudadana, comités de participación, consejos consultivos, consulta pública, contralorías sociales, mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, planeación participativa, presupuesto participativo, parlamento abierto y comparecencia pública. Los impulsores subrayan que esta ley permitiría a ciudadanas y ciudadanos ejercer su derecho en hechos concretos, mediante requisitos claros y accesibles.

En el caso del plebiscito y referéndum, se solicita el respaldo del 0.5 por ciento de la lista nominal; para audiencia pública, 100 firmas estatales o 50 municipales bastarían para dialogar con autoridades. Con el presupuesto participativo, se busca que una fracción relevante del gasto público pueda ser propuesta y votada por la sociedad, emulando éxitos de otras regiones como Ciudad Juárez y Chihuahua. Estas cifras y requisitos, explican los impulsores, pretenden facilitar el acceso a cada mecanismo y aumentar la incidencia de la ciudadanía en asuntos públicos.

Luis Javier Moreno, codirector de Política Colectiva, enfatizó en conferencia de prensa la necesidad de mecanismos funcionales y realistas: “Es fundamental que los requisitos sean claros y accesibles, y que la ciudadanía pueda recurrir a ellos”.

Por su parte, Roberto Alonso Muñoz, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, destacó la legitimidad social del proyecto, avalado por  30 agrupaciones: “Esperamos que la propuesta sea la columna vertebral de una legislación incluyente y deliberativa”, expresó.

La iniciativa fue entregada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, donde sus promotores esperan que se inicie un debate que permita dotar a Puebla de un marco legal robusto, plural y democrático para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

El reto, aseguran, es que los mecanismos propuestos sean discutidos y perfeccionados en colectivo, superando prácticas políticas que han excluido por décadas a la población del proceso de toma de decisiones.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump deberá pagar 83.3 mdd a escritora E. Jean Carroll por difamación, ratifica tribunal

La Jornada -
Reuters Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes anular un veredicto de un jurado de 83.3 millones de dólares contra el presidente...
Internacional

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

16 mecanismos de participación propone la iniciativa de ley ciudadana elaborada por ONGs

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
16 mecanismos de participación de la sociedad se plantean en la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, respaldada por una treintena de organizaciones de...

Ayuntamiento de Puebla prepara plan de saneamiento del Atoyac para sancionar empresas con descargas irregulares

Efraín Núñez -
La Secretaría de Medioambiente del ayuntamiento de la ciudad de Puebla prepara un plan de saneamiento del Atoyac que incluye el armado de un...
00:01:47

Propuesta del PVEM sobre Participación Ciudadana no prevé diferentes mecanismos de consulta: Colectivo

Efraín Núñez -
La propuesta de Ley de Participación Ciudadana que la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en julio en el Congreso del...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025