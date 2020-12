No son 12 sino 150 las denuncias penales vs. morenovallistas: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no son 12 sino más de 150 las denuncias penales por diversos delitos cometidos por gobiernos pasados y advirtió que no habrá simulaciones ni negociaciones como la que en su momento tuvieron el fallecido ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas y el mandatario priista, Mario Marín Torres, para que éste cediera el Poder Ejecutivo a cambio de que el panista fingiera procesos judiciales contra marinistas que al final libraron la cárcel.

En la conferencia de medios que ofreció esta mañana, Barbosa Huerta corrigió la cifra consignada en los documentos publicados sobre el Segundo Informe de Gobierno que envió al Congreso local ayer.

Dijo que no se fijó que el texto de referencia dice “que se han presentado 12 denuncias por un monto de mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior, como resultado de la investigación a 166 personas físicas y morales, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos”.

“No son 12 denuncias, no me fije, son más de 150 y están todos los responsables, el nombre que quieran ahí está”, manifestó el mandatario actual y recordó algunos de los casos de desfalcos cometidos por morenovallistas: el Tren Ligero Puebla-Cholula, el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional Barroco y la Red Urbana de Transporte Articulado.

En seguida, aseveró que no habrá simulaciones, como ocurrió entre el finado Moreno Valle y Marín, confirmando además una versión dada a conocer por el jefe de información de La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García Hernández, acerca de la negociación que en San Diego, California, tuvieron ambos políticos con la mediación de la entonces líder del Sindicato Nacional de Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, por la cual el priista cedió la plaza poblana al panista, a cambio de que este no lo persiguiera ni a su círculo cercano.

Derivado de esa transacción solo quien fungió como secretario de Salud en la administración marinista, Alfredo Arango, fue encarcelado unos meses y luego pasó el resto de su sentencia en un hospital privado pretextando que estaba enfermo y no hubo mayores consecuencias para el resto de los marinistas que también cometieron delitos.

Barbosa Huerta aseguró que en su gestión los culpables sí pagarán sus delitos con penas corporales.