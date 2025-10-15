Miércoles, octubre 15, 2025
15 de octubre de 2025 | 7728 | Puebla

La Redacción
Internacional

Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares

La Jornada -
Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el...
Nacional

EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas

La Jornada -
Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la...

A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas

Yadira Llaven Anzures -
A casi una semana de las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, un total de tres municipios 34 comunidades continúan aisladas y...

Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, confirmó que este lunes inició el censo de daños en viviendas y escuelas en los primeros siete...

Ya se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo

Yadira Llaven Anzures -
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que, pese a los severos daños por las lluvias, el...

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

La Redacción -
Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...

