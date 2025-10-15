Impresos 15 de octubre de 2025 | 7728 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción octubre 15, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Internacional Ejército israelí mata a nueve palestinos; eran una “amenaza inmediata”, dicen militares La Jornada - octubre 14, 2025 Afp Gaza, Territorios Palestinos. La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a nueve palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el... Nacional EU revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nuevo frente de guerra contra las drogas La Jornada - octubre 14, 2025 Reuters Ciudad de México. El gobierno estadounidense revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la... Últimas A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas Yadira Llaven Anzures - Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación Yadira Llaven Anzures - 3 horas Ya se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo Yadira Llaven Anzures - 3 horas Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra Elizabeth Rodríguez Lezama - 3 horas 00:00:13 Pobladores frenan la perforación de nuevo pozo en San Miguel Xoxtla Efraín Núñez - 3 horas Últimas A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas Yadira Llaven Anzures - Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación Yadira Llaven Anzures - 3 horas Ya se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo Yadira Llaven Anzures - 3 horas Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra Elizabeth Rodríguez Lezama - 3 horas 00:00:13 Pobladores frenan la perforación de nuevo pozo en San Miguel Xoxtla Efraín Núñez - 3 horas Relacionadas A casi una semana del desastre, 34 comunidades de la Sierra Norte siguen aisladas Yadira Llaven Anzures - A casi una semana de las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, un total de tres municipios 34 comunidades continúan aisladas y... Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación Yadira Llaven Anzures - La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, confirmó que este lunes inició el censo de daños en viviendas y escuelas en los primeros siete... Ya se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo Yadira Llaven Anzures - El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que, pese a los severos daños por las lluvias, el... Más noticias Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios La Redacción - Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los... Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes La Redacción - Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza... Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza La Redacción - Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...