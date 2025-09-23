Martes, septiembre 23, 2025
15 agrupaciones de ambulantes acusan a la 28 de Octubre de invadir sus áreas en el Centro Histórico

Responsabilizan a la Comuna y al gobierno estatal de no mediar en el conflicto; piden diálogo obligatorio

Comerciantes agrupados en Antorcha Campesina y Fuerza 2000 exigen freno a la violencia y respeto a sus espacios ante la invasión de la 28 de Octubre en el Centro Histórico. Foto ES IMAGEN
Patricia Méndez

Agrupaciones de comerciantes informales lideradas por Fuerza 2000 y Antorcha Campesina -que por primera vez se alía a otros grupos de vendedores- acusaron a la Unión de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, de invadir de forma violenta sus espacios de venta en el Centro Histórico, por lo que pidieron la intervención de las autoridades, o de lo contrario, las hicieron responsables de lo que pueda ocurrir.

Francisco Machorro García, representante del Movimiento Antorchista, señaló que los integrantes de la 28 de Octubre portan machetes y palos para amedrentar e incluso golpear a otros comerciantes que ya acreditaron sus espacios de venta, por lo que propusieron la firma de un acuerdo de civilidad, y así evitarla violencia.

“Por eso se hace una coalición de todos los líderes del Centro Histórico, para el rechazo de la 28 de Octubre, y decirle al gobierno municipal y del estado que los hacemos responsables de los hechos violentos que sucedan en el Centro”, expuso.

Durante una conferencia de prensa en la esquina de la avenida 5 de Mayo y la calle 8 Oriente-Poniente, los inconformes señalaron que la Comuna no ha actuado como mediadora y acusaron complicidad o desinterés de las autoridades estatales por no frenar la invasión de la UPVA.

Machorro precisó que la confrontación se extiende al Paseo Bravo, la Avenida Juárez, el Hospital de Traumatología y Ortopedia, la Iglesia del Rayito y la CAPU; recordó que aunque la UPVA fue retirada del Estadio Cuauhtémoc, participó durante el reciente concierto de Shakira en la zona.

Federico López Flores, dirigente de Fuerza 2000, reforzó la postura: “No queremos violencia, no queremos disparos, estamos todas las agrupaciones de acuerdo en firmar un convenio por el bien común, por el derecho al trabajo”.

Machorro García detalló que son 15 agrupaciones las que rechazan la invasión, grupos al que por primera ocasión se suma Antorcha Campesina. “Nuestros más de dos mil agremiados han luchado por muchos años para acreditar sus lugares de venta”. Reiteró la exigencia para que el gobierno municipal convoque a mesas de diálogo obligatorias donde la UPVA acepte compromisos de civilidad.

Los integrantes de la 28 de Octubre, sostienen los denunciantes, se han caracterizado por actuar con violencia, como refleja el enfrentamiento en el mercado de Amalucan en julio de 2023, que culminó en denuncias penales y la judicialización de dos casos.

Ambos líderes recalcaron: venden en el Centro Histórico por necesidad ante la ausencia de empleos bien remunerados, por lo que demandan a las autoridades el respeto al derecho al trabajo y la pronta intervención para evitar mayores conflictos.

Alumno mata, hiere y se lanza desde un edificio en el CCH Sur

Kevin Ruiz, Lilian Hernández Osorio y Rocío González Ciudad de México. Un alumno del CCH Sur asesinó a un compañero con arma blanca e hirió...
Condena Lula ante la ONU el “uso del hambre como arma de guerra” en Gaza

la redacción El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su discurso este lunes en la conferencia por los dos Estados en la...

Quieren despojar a la 28 de Octubre de los espacios que ha tenido por años en el Centro Histórico: Xihuel Sarabia

Patricia Méndez -
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre acusó que agrupaciones del Centro Histórico buscan desplazar a sus integrantes de espacios de...

¿Panistas de Atlixco rechazan coalición rumbo al 2027 y buscan recuperar fuerza en solitario?

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. En una atmósfera de debate interno y con el recuerdo todavía fresco de los resultados electorales pasados, la militancia del Partido Acción Nacional...

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

