Suman 14 hoteles cerrados por pandemia; los que están abiertos tienen ocupación promedio de 7.5%

Debido a que ya no tenían huéspedes por la pandemia del Covid-19, el número de hoteles que han suspendido sus operaciones en Puebla asciende a 14.

Lo anterior fue confirmado por Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, quien dijo que aquellos que permanecen abiertos tienen un promedio de ocupación de apenas 7.5 puntos porcentuales.

Entre los que han decidido cerrar están el Hotel del Portal, Colonial, Plaza Las Fuentes, así como The One.

Este último está ubicado en frente a la Volkswagen y es el primero de las grandes cadenas instaladas en la entidad que deja de prestar el servicio temporalmente,.

El empresario reiteró el llamado al gobierno estatal para que exente temporalmente algunos impuestos, como el de la Nómina y el de Hospedaje, pues aunque la petición formal ya la hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), todavía no hay una respuesta. Asimismo, expuso que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debe reconsiderar su postura de no otorgar condonaciones de impuestos por la pandemia.

“Lo que está haciendo es acabar con el sector privado, yo creo que no es la forma de trabajar, hoy creo que más que nunca tenemos que trabajar de la mano y hombro con hombro el gobierno estatal, federal, municipal y la iniciativa privada”, declaró durante entrevista telefónica con La Jornada de Oriente.

Domínguez Gabián refirió que en otros países del mundo sí se está apoyando a las empresas y lo mismo esperan que ocurra en el nuestro.

Apenas el domingo pasado el empresario externó preocupación debido a que aun no tienen noticias del apoyo que se dará a la iniciativa privada para sobrevivir a la pandemia.

“Me duele hasta decir esto, estamos en una situación muy difícil… Me siento indefenso, no sé qué hacer, no sé para donde jalar y no sé qué ofrecerle a los hoteleros porque no tengo mucho que ofrecerles”, expresó en ese día.

Por otra parte, Gustavo Ponce de León Tobón, director de la misma asociación, comentó que hoteleros y trabajadores ya llegaron acuerdos en el tema de salarios y se establecieron roles para cuidar las instalaciones; hasta este momento, no se reportan despidos de personal.

“Unos están con el salario mínimo, están tratando de apoyarlos de acuerdo al potencial económico que tenga cada hotel, hay algunos que son familiares y estos son los que más van a sufrir las consecuencias”.

Asimismo, el tiempo que dure la Jornada Nacional de Sana Distancia, aprovecharán para dar mantenimiento a los inmuebles y evitar que se deterioren por falta de uso.