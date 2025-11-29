Viernes, noviembre 28, 2025
14 aspirantes buscan el respaldo del Congreso local para convertirse en auditor del estado

Entre quienes se registraron destaca Germán Reyna y Herrero quien según versiones periodísticas tiene cercanía con el gobernador Alejandro Armenta

14 aspirantes buscan el respaldo del Congreso local para convertirse en auditor del estado
Efraín Núñez

Con un total de 14 aspirantes cerró este viernes el registro de quienes buscan convertirse en titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano que suma dos años sin cabeza y cuya designación quedará en manos del Congreso local. Entre los perfiles registrados destaca Germán Reyna y Herrero, considerado cercano al gobernador Alejandro Armenta Mier, así como el exauditor Francisco Romero Serrano, quien reaparece tras haber sido encarcelado en 2022 por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuentes periodísticas refieren que Reyna y Herrero fue asesor de Alejandro Armenta en el Senado y se desempeñó como secretario técnico de la Comisión Bicamaral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios de la Cámara de Senadores. De acuerdo con fuentes del Congreso del estado, presentó su aspiración el jueves por la tarde ante la oficialía de partes del Poder Legislativo local.

Este viernes se registró también el exauditor Francisco Romero Serrano, procesado en 2022 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enviado al penal de San Miguel, tras presuntamente adquirir y ocultar bienes muebles e inmuebles mediante prestanombres y empresas fachada. Romero Serrano afirmó que fue absuelto de todas las acusaciones, lo que le permitió salir de prisión en junio de 2024, y aseguró que no emprenderá una “cacería de brujas” en caso de volver a la ASE, aunque no descartó revisar las cuentas públicas del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta “en caso de ser necesario”.

Por la tarde se inscribió Álvaro Sánchez Jiménez, quien señaló contar con experiencia en auditoría gubernamental, fiscalización, rendición de cuentas y control interno. Sostuvo que la ASE enfrenta retos críticos, entre ellos la recuperación de la credibilidad y la confianza pública, después de dos años de ausencia de titular y de los cuestionamientos sobre el desempeño de la institución.

Entre los aspirantes figura también Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien se desempeñó como director general de Carreteras de Cuota Puebla y como secretario de la Función Pública estatal. En la lista se encuentra además Gabriel Hernández Campos, exauditor especial Forense de la ASE, así como María de Jesús Rodríguez Campos, quien tiene trayectoria en auditoría externa.

Otros perfiles inscritos son Bibiana González Pérez, actual auditora externa de la ASE; Luis Antonio Herrera Pérez, con formación en Contaduría Pública; Rafael Cepeda Morales, quien participó en la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior del Estado; y Eduardo Román Cruz, con experiencia en auditoría. A ellos se suma José Amador Tejeda Carvajal, exacadémico de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Puebla, así como Vinissa Morales Mina, exdirectora de Planeación Estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y José Manuel Domingo Durán Peña, integrante del Colegio de Contadores de Puebla.

El pasado 13 de noviembre, el académico Román Sánchez Zamora, también de la Universidad Autónoma de Puebla, se convirtió en el primer aspirante formalmente inscrito en el proceso de selección para encabezar la Auditoría Superior del Estado. La inscripción se realizó ante la oficialía de partes del Congreso local, a donde acudió acompañado de colaboradores y un mariachi, buscando subrayar su arranque de campaña interna para el relevo del órgano de fiscalización.

