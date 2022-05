138 mil derechohabientes recurrieron al seguro de desempleo o prórroga en Puebla, debido a la epidemia: delegado de Infonavit

Un total de 138 mil 763 derechohabientes del estado de Puebla solicitaron y obtuvieron apoyo del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), debido a que se quedaron sin trabajo formal o les redujeron su salario debido a la epidemia de Covid-19.

Así lo dio a conocer el delegado en Puebla, Tony Kuri Alam, quien en conferencia de prensa sostuvo que a ninguno de ellos se les retiró su vivienda por incumplimiento en el pago, toda vez que se aplicaron seguros por desempleo y prórrogas.

“Durante estos últimos tres años y medio el Infonavit no ha mentido ninguna nueva demanda de desalojo, si ha habido algún desalojo, que en Puebla todavía hay, ha sido de los juicios viejos, antiguos, (por la epidemia no hubo) por supuesto que no lo íbamos a permitir”.

Por otra parte, dio a conocer que hay 7 mil 350 viviendas abandonadas, vandalizadas o invadidas en el estado de Puebla.

Estás cifra es casi más del doble de las 3 mil 521 que recientemente dijo había en esas condiciones Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores del Infonavit.

Las cifras de Kuri Alam refieren que esta entidad federativa hay 3 mil 300 viviendas deshabitadas o desocupadas 2 mil 200 abandonadas, mil 200 invadidas y 650 grafiteadas.

Lo anterior fue dado a conocer en el marco del anuncio de la posibilidad que tienen 71 mil 278 acreditados del estado de Puebla de convertir sus créditos denominados en veces salario mínimo (VSM) a pesos.

El delegado apuntó que las personas pueden hacer una reestructura, recibir descuentos sobre el saldo de su hipoteca y tener una menor tasa de interés, que puede ir de 1.9 por ciento a 10.45 por ciento, dependiendo de su nivel salarial.