13 de agosto de 2025 | 7684 | Puebla

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...
Nacional

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta

Isaí Pérez Guarneros -
En conferencia de prensa este martes, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que en mercados vinculados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de...

La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando

Isaí Pérez Guarneros -
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre afirmó estar dispuesta a permitir revisiones en los centros comerciales donde laboran sus afiliados,...
Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

