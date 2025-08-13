Impresos 13 de agosto de 2025 | 7684 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 13, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias Nacional Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU La Jornada - agosto 12, 2025 Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron... Nacional Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum La Jornada - agosto 12, 2025 Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum... Últimas 00:02:29 En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta Isaí Pérez Guarneros - La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando Isaí Pérez Guarneros - 26 mins 00:01:36 Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra Patricia Gutiérrez Rodríguez - 28 mins 00:01:55 Las plurinominales se han utilizado para proteger a políticos corruptos; por eso deben desaparecer: Alcalde Efraín Núñez - 28 mins Es válido que en Morena se levante la mano para una candidatura en 2027, pero sin hacer actos anticipados: Romero Efraín Núñez - 29 mins Últimas 00:02:29 En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta Isaí Pérez Guarneros - La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando Isaí Pérez Guarneros - 26 mins 00:01:36 Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra Patricia Gutiérrez Rodríguez - 28 mins 00:01:55 Las plurinominales se han utilizado para proteger a políticos corruptos; por eso deben desaparecer: Alcalde Efraín Núñez - 28 mins Es válido que en Morena se levante la mano para una candidatura en 2027, pero sin hacer actos anticipados: Romero Efraín Núñez - 29 mins Relacionadas 00:02:29 En los mercados de la UPVA se ha detectado narcomenudeo, cobro de “derecho de piso” y contrabando: Armenta Isaí Pérez Guarneros - En conferencia de prensa este martes, el gobernador Alejandro Armenta afirmó que en mercados vinculados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de... La UPVA, dispuesta a revisión para demostrar que no vende contrabando Isaí Pérez Guarneros - La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre afirmó estar dispuesta a permitir revisiones en los centros comerciales donde laboran sus afiliados,... 00:01:36 Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra Patricia Gutiérrez Rodríguez - El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...