12 municipios corren el riesgo de perder el estatus de Pueblos Mágicos

Tienen hasta septiembre de 2026 para solventar observaciones

Los 12 pueblos mágicos de Puebla recibieron observaciones federales que deben corregirse antes de septiembre de 2026 para conservar su categoría turística
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Los 12 Pueblos Mágicos del estado de Puebla están en riesgo de perder su nombramiento, pues han recibido observaciones por parte de la Secretaría de Turismo federal (Sectur).

Bajo la nueva política nacional, los municipios que no solventen las observaciones podrán perder la categoría de Pueblo Mágico, lo que implica un riesgo significativo en promoción, desarrollo y captación de recursos turísticos.

En entrevista, en el marco de la inauguración de la Expo ANAM, Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico estatal, informó que esta entidad fue la primera en entregar los expedientes de sus municipios. En respuesta, Sectur emitió recomendaciones y ajustes que deberán ser atendidos antes de septiembre de 2026.

Las demarcaciones implicadas son Atlixco, Chignahuapan, Cholula (San Pedro y San Andrés), Cuetzalan, Huauchinango, Huejotzingo, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec y Zacatlán de las Manzanas.

López-Malo no precisó cuáles son los puntos que los ayuntamientos deberán corregir, pero manifestó que existe compromiso del gobierno estatal para asesorar a los presidentes municipales y directores de turismo en sus planes de acción y desarrollo de obra comunitaria e infraestructura turística.

Puebla enfrenta el reto de solventar las observaciones de sus 12 Pueblos Mágicos, bajo la exigencia federal y la vigilancia continua del cumplimiento de los estándares turísticos nacionales. La colaboración entre los municipios, el gobierno estatal y la federación será determinante para mantener la categoría y el reconocimiento de los destinos emblemáticos de la entidad.

Hace tres semanas, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, dio a conocer que concluyó el proceso de recopilación de requerimientos y documentos por parte de los 177 Pueblos Mágicos que hay en la República Mexicana; como parte del mismo se emitieron recomendaciones para los de Puebla.

Indicó que existe una estrategia nacional que tiene como finalidad consolidar estos destinos, a través de una planificación sólida, considerando cinco ejes: infraestructura, profesionalización, promoción y comercialización.

Por otra parte, Carla López-Malo informó que el comportamiento positivo en turismo se mantiene en Puebla, toda vez que entre enero y julio de 2025 arribaron casi 10 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 5.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, además de una derrama económica cercana a 12 mil millones de pesos, equivalente a 16 por ciento más.

La funcionaria estatal anticipó resultados mejores para la temporada de verano, mismos que serán presentados en breve junto con datos sobre el impacto de la temporada de chile en nogada, en una de las próximas conferencias de prensa del gobernador Alejandro Armenta Mier.

