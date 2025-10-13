12 muertos, 16 mil viviendas afectadas en 38 municipios y 91 comunidades incomunicadas, saldo de las lluvias en Puebla

El impacto de las lluvias continuas por más de 60 horas en la Sierra Norte del estado de Puebla ha dejado un saldo devastador de al menos 12 muertos, 11 desaparecidos, 16 mil viviendas y 116 escuelas dañadas, 91 comunidades incomunicadas y más de 30 mil personas afectadas en 38 municipios.

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó este domingo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la gira por la zona del siniestro en Huauchinango y Xicotepec, una grave crisis humanitaria y de infraestructura en la entidad.

​El mandatario poblano confirmó que los cuerpos continúan siendo rescatados de entre los escombros de las viviendas sepultadas por los cerros que se desmoronaron debido a la saturación de humedad.

​“Estamos todavía rescatando cuerpos de personas que perdieron la vida al desmoronarse los cerros sobre las viviendas. Todavía tenemos 11 desaparecidos y tenemos 12 personas fallecidas”, declaró, luego de exponer la gravedad de la situación en la región.

Informó que las afectaciones se concentran principalmente en 11 localidades, entre ellas, Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Naupan, Tlacuilotepec, Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Pahuatlán, Zihuateutla, Jalpan, Pantepec y Tlaxco.

Ante la emergencia causada por un disturbio tropical, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en el estado de Puebla, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó 29 tramos carreteros interrumpidos, siete puentes colapsados, cinco ríos desbordados, 404 derrumbes y deslaves, y ​ocho municipios sin energía eléctrica.

Armenta Mier informó que hay un intenso despliegue interinstitucional con la participación de más de mil 230 agentes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 100 efectivos de la Marina y cinco aeronaves para operaciones aéreas, sujetas a las condiciones meteorológicas.

En las últimas 24 horas, reportó que la cifra de víctimas se elevó dramáticamente al pasar de cinco a 10 y después a 12 fallecidos, conforme han logrado acceder a más zonas afectadas y remover escombros. ​

En la Sierra Norte, la atención y las labores de rescate se mantienen activas con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil.

Las severas afectaciones se debieron a la lluvia continua por casi tres días, lo que incluso provocó el desgajamiento de un cerro y la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que arrojó hidrocarburo al río San Marcos.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las presas Necaxa, Nexapa y Tenango se encuentran al límite de su capacidad, aunque sin representar un riesgo inminente para la población.

Suspenden clases por daños en 116 escuelas

Debido a las severas afectaciones, el gobierno del estado informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió clases presenciales durante toda la semana, del 13 al 17 de octubre, en 46 municipios de la entidad.

Un total de 116 escuelas de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y media superior presentan afectaciones. Los alumnos que corresponden a estas escuelas son 16 mil 198, de 46 municipios.

Ante la recomendación emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, continuará la suspensión de clases en las microrregiones de Xicotepec y Huauchinango, que contempla 19 municipios, 2 mil 70 escuelas, que albergan a 159 mil 240 alumnos de educación básica y media superior y 8 mil 318 trabajadores (personal docente, administrativo y de apoyo).

Los factores que impiden el regreso a las aulas son los bloqueos y daños carreteros; la persistencia de deslaves e inundaciones; las afectaciones directas en las escuelas, incluyendo techos, muros, drenajes y filtraciones; así como la pérdida de mobiliario, equipo de cómputo, escritorios, pizarrones y anaqueles.

Se restablece el 50% de la electricidad

Asimismo, el gobierno de Puebla informó que se ha restablecido el 50 por ciento de la energía eléctrica en la Sierra Norte, que afectó a 26 mil 442 usuarios, y se logró liberar el subtramo carretero Huauchinango-Xicotepec, para la conectividad y el auxilio a zonas de difícil acceso.

Sin embargo, la emergencia mantiene a 91 comunidades incomunicadas en 17 municipios de la región.

Además, reportó que las afectaciones en vialidades alcanzaron los 134.8 kilómetros de longitud y 24.5 kilómetros de movimiento de asfalto.

Durante un recorrido por la comunidad de La Ceiba, el gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que se han habilitado 83 albergues temporales con comida, cobijo, resguardo y atención médica a las familias damnificadas.

Del viernes pasado a la fecha, el Sistema DIF Estatal (SEDIF) precisó que se han albergado a 367 personas, entre niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, en los municipios de Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Huauchinango, Zacapoaxtla, Teziutlán, entre otros.

Se liberó el subtramo carretero Huauchinango-Xicotepec

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Marina, desplegó maquinaria pesada (incluyendo módulos adquiridos por el gobierno estatal) para la rehabilitación inmediata de caminos.

Como resultado de estas acciones, se logró liberar el subtramo carretero Huauchinango-Xicotepec, avanzando en el objetivo de restablecer la conectividad y el auxilio a zonas de difícil acceso.

Las autoridades hicieron un llamado a la solidaridad de los poblanos para que colaboren en los centros de acopio de víveres instalados por el SEDIF, Coparmex, Sicom y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el fin de destinar productos de primera necesidad a las familias de las zonas afectadas.

Efectivos de la Defensa Nacional y Marina apoyan con cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender a 10 mil personas durante la emergencia.