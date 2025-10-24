Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasEducación

12 docentes del SNTE 51 pierden sus casas por lluvias en Puebla

El sindicato ofrecerá créditos preferenciales a maestros damnificados

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que 147 docentes resultaron afectados por las lluvias registradas en las sierras Norte, Negra y Nororiental de Puebla, de los cuales 12 perdieron su vivienda y una trabajadora su vehículo.

El secretario general de la sección, Alfredo Gómez Palacios, indicó que las lluvias causaron además daños en 71 escuelas, lo que impactó la operación educativa en diversas comunidades.

Ante la magnitud del desastre, el sindicato activó un censo interno para identificar las pérdidas materiales y definir mecanismos de auxilio inmediatos para sus integrantes.

La respuesta institucional incluyó la posibilidad de acceder a financiamientos blandos del Fondo de Ahorro, con el propósito de que maestras y maestros puedan reparar o reconstruir viviendas y solventar afectaciones personales.

El gremio precisó que estas medidas se implementan en coordinación con la dirigencia nacional, a cargo de Alfonso Cepeda Salas, misma que estableció una estrategia unificada desde el día posterior al desastre.

Desde el primer momento estuvimos atentos a cada situación y logramos organizarnos para atender a todos los compañeros que sufrieron daños materiales”, señaló Gómez Palacios.

Como parte de las acciones solidarias, la sección 51 reunió y distribuyó 18 mil despensa destinadas tanto a trabajadores del sector educativo como a pobladores de las zonas más afectadas. “Alcanzamos una cantidad enorme de 18 mil despensas, las cuales hicimos llegar a nuestros compañeros y a la sociedad”, puntualizó el dirigente.

Los centros de acopio que instaló el SNTE sirvieron como base para canalizar alimentos, productos de higiene y materiales básicos, gestionados y transportados por integrantes del propio sindicato. Gómez Palacios subrayó que la labor de los maestros sobrepasó su papel académico y mostró la dimensión social del magisterio.

Los maestros siempre son solidarios, siempre están ayudando, pero además hoy nos damos cuenta de que el maestro ayudando también está educando”, expresó al destacar el trabajo de campo realizado por los docentes en las comunidades afectadas.

La dirigencia reconoció que la coordinación entre las distintas estructuras sindicales permitió una respuesta rápida ante las emergencias ocasionadas por las lluvias.

