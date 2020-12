El 12 de diciembre solo 15 minutos estará abierta “La Villita”, porque Puebla regresó a semáforo naranja

Debido a que el estado de Puebla regresó a color naranja en el semáforo epidemiológico, por alza en contagios de Covid-19, la arquidiócesis de Puebla informó que el próximo sábado solo estará abierto durante 15 minutos el Santuario de Nuestra Sra. De Guadalupe “La Villita”, ubicado sobre avenida Reforma, entre 11 y 13 Norte.

En un comunicado indicó que el templo permanecerá cerrado prácticamente a lo largo de todo el día.

Únicamente se celebrarán las dos misas que se habían anunciado, es decir la de media noche y a las 8 de la mañana, con aforo reducido y estrictas medidas sanitarias.

“El 12 de diciembre se abrirá el templo a las 7:45 am para que pasen solo pocos fieles y se cerrará a las 8 am para no abrir más durante todo el día”, confirmó la arquidiócesis.

La institución católica pide a los devotos de la Virgen de Guadalupe que no acudan a La Villita y recen en casa.

Las celebraciones eucarísticas antes mencionadas serán transmitidas a través de las redes sociales, así como el rosario que se realizará el 12 de diciembre a las 5 de la tarde, sin la presencia de feligreses.

En el documento también se reiteró que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ha invitado a las católicos a no salir de casa y celebrar a la virgen en familia.

De igual forma se les ha exhortado a participar de las distintas celebraciones que serán transmitidas en las redes sociales de la arquidiócesis y de las distintas parroquias.

Lo anterior implica que las iglesias de todo el estado estarán abiertas, pero estas deberán cumplir con todos los protocolos sanitarios.

No obstante, la misma arquidiócesis indicó a finales de noviembre que no se podrán realizar verbenas populares, kermés, eventos culturales, peregrinaciones, procesiones o cualquier otro evento que pueda implicar aglomeraciones.

Los párrocos ya tienen conocimiento de que en ningún caso podrán organizar alguno de esos eventos.

“A las personas que celebren a la Virgen de Guadalupe desde sus hogares, además de sugerir el rezo del santo rosario, y seguir las misas que son transmitidas desde sus parroquias, les recordamos que la Basílica ha preparado un amplio programa de actividades que podrán seguir a través de televisión abierta e internet” en www.virgendeguadalupe.org.mx”, informó el mes pasado.

También pidió a los fieles hacer caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias y del gobierno del estado de Puebla.