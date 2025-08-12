Impresos 12 de agosto de 2025 | 7683 | Puebla FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión La Redacción agosto 12, 2025 View Fullscreen FacebookTwitterPinterestWhatsAppCopy URLVKImpresión Temas Más noticias 00:00:33 Nacional Sheinbaum, a favor de dar asilo a niñas y niños palestinos huérfanos La Jornada - agosto 11, 2025 Néstor Jiménez y Ángeles Cruz Ciudad de México. Ante el conflicto en Gaza, la presienta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por dar asilo a niñas y... Internacional Los periodistas “nunca deben ser un objetivo en la guerra”: CPJ La Jornada - agosto 11, 2025 Jerusalén. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el lunes un ataque israelí que mató a cinco empleados de la cadena catarí... Últimas 00:00:51 Los penales de Puebla carecen de tecnología para impedir el ingreso de armas y drogas: SSP Isaí Pérez Guarneros - Rastrean si hay litio en siete municipios de la Mixteca poblana Isaí Pérez Guarneros - 9 mins Planta de Puebla, entre los siete sitios del mundo donde cayó la producción de Audi Patricia Gutiérrez Rodríguez - 11 mins Conductores de Uber y Didi señalan ambigüedades en la reforma laboral para plataformas digitales Patricia Gutiérrez Rodríguez - 12 mins Crisis de pavimentación en Puebla es por el abandono de gobiernos municipales los últimos 30 años: Armenta Isaí Pérez Guarneros - 12 mins Últimas 00:00:51 Los penales de Puebla carecen de tecnología para impedir el ingreso de armas y drogas: SSP Isaí Pérez Guarneros - Rastrean si hay litio en siete municipios de la Mixteca poblana Isaí Pérez Guarneros - 9 mins Planta de Puebla, entre los siete sitios del mundo donde cayó la producción de Audi Patricia Gutiérrez Rodríguez - 11 mins Conductores de Uber y Didi señalan ambigüedades en la reforma laboral para plataformas digitales Patricia Gutiérrez Rodríguez - 12 mins Crisis de pavimentación en Puebla es por el abandono de gobiernos municipales los últimos 30 años: Armenta Isaí Pérez Guarneros - 12 mins Relacionadas 00:00:51 Los penales de Puebla carecen de tecnología para impedir el ingreso de armas y drogas: SSP Isaí Pérez Guarneros - La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció este lunes que la administración estatal no cuenta con la tecnología necesaria en los penales de Puebla... Rastrean si hay litio en siete municipios de la Mixteca poblana Isaí Pérez Guarneros - La Agencia de Energía del gobierno del estado, en coordinación con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lleva... Planta de Puebla, entre los siete sitios del mundo donde cayó la producción de Audi Patricia Gutiérrez Rodríguez - La planta de Audi en San José Chiapa, Puebla, registró una reducción de 8 por ciento en su producción durante el primer semestre de... Más noticias Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza La Redacción - The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del... Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza La Redacción - Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja... Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP La Redacción - Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...