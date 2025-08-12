12 de agosto de 2025 | 7683 | Puebla

Martes, agosto 12, 2025
Sheinbaum, a favor de dar asilo a niñas y niños palestinos huérfanos

La Jornada -
Néstor Jiménez y Ángeles Cruz Ciudad de México. Ante el conflicto en Gaza, la presienta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por dar asilo a niñas y...
Internacional

Los periodistas “nunca deben ser un objetivo en la guerra”: CPJ

La Jornada -
Jerusalén. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el lunes un ataque israelí que mató a cinco empleados de la cadena catarí...



Los penales de Puebla carecen de tecnología para impedir el ingreso de armas y drogas: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció este lunes que la administración estatal no cuenta con la tecnología necesaria en los penales de Puebla...

Rastrean si hay litio en siete municipios de la Mixteca poblana

Isaí Pérez Guarneros -
La Agencia de Energía del gobierno del estado, en coordinación con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lleva...

Planta de Puebla, entre los siete sitios del mundo donde cayó la producción de Audi

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La planta de Audi en San José Chiapa, Puebla, registró una reducción de 8 por ciento en su producción durante el primer semestre de...

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

La Redacción -
Ricardo Montoya, corresponsal Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el...

