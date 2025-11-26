Martes, noviembre 25, 2025
10 víctimas de los 45 probables feminicidios registrados en Puebla en 2025 siguen sin identificar; activistas exigen justicia

Asistentes exigieron al PJ frenar acciones que favorecen a López Zavala en el caso de Cecilia Monzón

Isaí Pérez Guarneros

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, integrantes de al menos 33 colectivos realizaron un conteo de las 45 probables víctimas de feminicidio documentadas en Puebla durante este año y subrayaron que 10 de ellas aún permanecen sin identificar.

Durante su mensaje en el zócalo de la capital poblana, las activistas señalaron que el pase de lista no solo busca nombrarlas, sino evidenciar la tolerancia que persiste desde el Estado frente a la violencia de género. Por ello, exigieron justicia para todas las víctimas, así como para las mujeres que han sobrevivido a tentativas de feminicidio, violencia familiar, abuso sexual y violación.

En este sentido, Yali Figueiras, fundadora del colectivo Por las Mujeres de Puebla, demandó a las autoridades que las acciones no se limiten a discursos o eventos simbólicos que no aportan soluciones reales a la violencia que enfrentan las mujeres.

Abundó que las estrategias institucionales han sido insuficientes, muestra de ello la gran cantidad de denuncias por delitos de género que se acumulan y quedan archivadas en la Fiscalía General del Estado (FGE), pues apenas el 3 por ciento termina por judicializarse y alcanzar una sentencia.

Agregaron que cada omisión, retraso o falta de atención a los llamados de auxilio de mujeres víctimas de violencia familiar, abuso sexual o violación puede derivar en un feminicidio.

Para ilustrarlo, Tannia Sánchez Trejo, quien ha sobrevivido a cinco tentativas de feminicidio por parte de su expareja sentimental, Leopoldo N., vinculado a proceso por violencia familiar e investigado por al menos dos intentos de asesinato, expuso que el retraso en su acceso a la justicia la ha obligado a abandonar el estado de Puebla por temor a que las autoridades no garanticen su seguridad.

Además, denunció que la propia FGE presuntamente ha extraviado información relevante de su carpeta de investigación, lo que ha entorpecido su proceso y debilitado su demanda de auxilio ante las autoridades.

Por otra parte, las activistas puntualizaron que la violencia de género en todo el país continúa sin ser atendida de manera estructural y que tampoco se han logrado mejoras en las estadísticas de feminicidio y homicidios con extrema violencia contra mujeres.

Recordaron que en 2022 se registraron en promedio 11 probables feminicidios diarios en México y que para 2025 esta cifra se mantiene vigente.

Exigen justicia por Cecilia Monzón

Durante el conteo de las víctimas de feminicidio en Puebla este año, las activistas también recordaron el caso de Cecilia Monzón, asesinada en mayo de 2022, cuyo proceso judicial continúa sin sentencia pese a los tres años transcurridos desde el crimen.

Exigieron al Poder Judicial del Estado y a la FGE detener cualquier acción que favorezca al presunto autor intelectual del feminicidio, Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura por el PRI, así como a los presuntos autores materiales, Jair N. y Silvestre N. Especialmente por las últimas resoluciones que han dilatado el proceso.

Además, hicieron un llamado a todas las mujeres en cargos públicos, en cualquier nivel de gobierno, y de manera particular a diputadas locales y federales, para que se posicionen públicamente sobre el caso y exijan justicia.

“Lamentablemente, muchas personas no comprenden la gravedad hasta que atraviesan una situación similar. No podemos creer que compañeras que conocieron a Cecilia, que convivieron y rieron con ella, no se estén posicionando”, reclamaron.

Finalmente, otro grupo de activistas realizó un pase de lista en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género sobre la 10 oriente 417, donde también exigieron justicia por los 45 probables feminicidios registrados este año en el estado y por el caso de Cecilia Monzón.

Ahí recordaron que una de las bancas colocadas en la entrada de la fiscalía fue instalada en compañía de la abogada y activista, quien acompañó a mujeres víctimas de violencia familiar y vicaria, por lo que pidieron a la FGE no defraudar el legado de la legista.

