10 trabajadores del Soapap que luchaban por su reinstalación mueren por enfermedad o perdieron su casa

Alejandro Castillo Lara es invidente y cuenta con 48 años de edad. Por más de una década trabajó como técnico especialista en la detección de fugas en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), de donde fue despedido de manera injustificada tras la privatización del servicio. A seis años de su salida del organismo, pasó a ser cantante de bares y restaurantes que por la pandemia se encuentran cerrados, y hoy está a punto de ser desalojado de su vivienda por incumplimiento de pago del crédito hipotecario.

Alejandro, quien es padre de dos hijas, grabó un video que difundió este martes en redes sociales donde solicita ayuda al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para subsistir junto a su familia.

“Está mal que lo diga pero fui un empleado ejemplar, llegaba primero, nunca falté ni tuve actas administrativas; si nos pedían laborar en días festivos ahí estaba, y si nos decían que nos quedáramos más tiempo también lo hacíamos”, relató.

Explicó que por las noches una cuadrilla de invidentes del Soapap salía a trabajar para detectar las fugas de agua en la ciudad. Para ello, dijo que utilizaban un aparato llamado geófono que colocaban en la línea de conducción y, a través de unos audífonos y una consola especial, lograban modular el sonido y encontrar la falla.

Desde que trabajó para el Sistema Operador de Agua, Alejandro comentó que su preocupación siempre fue cuidar su empleo, porque sabía que por discapacidad visual difícilmente le abrirían las puertas en otros oficios.

Recordó que un día se presentó a las oficinas para firmar la nómina, y el responsable le dijo que en la lista no aparecía su nombre. Horas después, le confirmaron que estaba despedido y lo amenazaron que no interpusiera una queja ante las autoridades porque no iba a lograr nada.

“Tuve que firmar mi renuncia voluntaria, porque no tengo los recursos para irme a un juicio, vivimos al día”, admitió resignado.

Al igual que Alejandro unos 500 empleados del Soapap fueron despedidos entre 2012 y 2015, con la llegada de Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura de Puebla.

El primer despido masivo de 300 trabajadores se dio con el nombramiento de Manuel Urquiza, como director general del Sistema Operador de Agua. Después, con la privatización del servicio, llegó un segundo “recorte” con la salida de 200 empleados.

Del total de los despedidos, sólo el 10 por ciento presentó una queja ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, confirmó el vocero Manuel Bravo Bruno.

A ocho años de los primeros casos, informó que cinco de sus compañeros fallecieron sin lograr ser reinstalados; mientras que otros cinco han perdido su vivienda por falta de pago, dos de ellos créditos hipotecarios ante Infonavit.

A pesar de la situación, dijo que continuarán en resistencia, luego de reconocer que hay esperanzas con el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Admitió que algunos empleados fueron liquidados, pero la mayoría necesita el trabajo para llevar el sustento a sus familias.

“Estamos pidiendo nuestra reinstalación al Soapap, porque no cometimos ningún delito; no robamos, no incurrimos en actos de corrupción ni fuimos faltistas”, afirmó.

En entrevista, Manuel Bravo, dirigente de la Unión de Despedidos del Soapap, informó que el pasado 7 de abril presentaron un escrito al mandatario poblano para que los contemplara dentro de los beneficiarios de las despensas que entrega el gobierno estatal.

No obstante, comentó que hasta la fecha no han recibido ninguna ayuda.

“No somos antorchos, tampoco nos adherimos a la cargada, nosotros creímos y promovimos este proyecto de gobierno, y hoy estamos solicitando que nos escuchen”, aclaró.

Explicó que dentro de la solicitud de despensas se entregó una lista de 100 desempleados del Soapap, con número de teléfono y domicilio, para que la ayuda se las haga llegar de manera personal.

“Pero seguimos sin apoyo, pedimos al gobernador que nos reinstalen en nuestro trabajo y que no nos deje solos”, recalcó, al último.