Planteará gobierno estatal que municipios realmente apliquen recursos federales a fortalecer instituciones de seguridad: Segob

El titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández informó que la administración estatal pretende plantear al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) la necesidad de reforzar los mecanismos para que los ayuntamientos realmente apliquen los recursos federales al fortalecimiento de sus instituciones de materia de Seguridad Pública, como son mejoras salariales, equipamiento y capacitación del personal.

En entrevista posterior a la entrega del Paquete Económico 2025 en el Congreso local, el responsable de la política interna expuso que “si los presidentes municipales son responsables y tienen el compromiso con la sociedad, reflejarán el mensaje de querer aplicar estos recursos en beneficio de la atención a la seguridad”.

Detalló que este planteamiento ya se ha transmitido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los titulares de las secretarías de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, pues aun cuando los municipios pueden argumentar que no cuentan con recursos suficientes para garantizar los 17 mil 344 pesos que prevén como salario estándar para los policías en 2025, también han encontrado que los fondos federales tienden a ser utilizados para otros aspectos.

Al respecto, citó: “se gastan en situaciones administrativas no propias ni de salarios, ni de patrullas, ni de equipamiento; en actividades de fortalecimiento de fondos federales. Entonces, nosotros llevamos el exhorto a la mesa y por eso queremos que Tlaxcala sea sede (del Consejo Nacional de Seguridad) para que nuestra gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros) plantee esas estrategias en donde puedan los municipios tener en conocimiento que lo tienen que ejercer forzosamente en el mecanismo de tres aspectos: el fortalecimiento de los salarios, el fortalecimiento de su capacitación y su equipamiento; por supuesto, la adquisición, por ejemplo, de patrullas o insumos que permitan tener mayor presencia territorial”, observó.

Ramírez Hernández refirió que si bien no pueden dar una instrucción a los alcaldes sobre las acciones que deben emprender, por la autonomía que tienen los municipios, sí pretenden mostrar un modelo de atención en materia de seguridad que resulte eficiente, pues recordó que ésta es una tarea compartida de los tres niveles de gobierno y por ello la propuesta es analizar la forma en que se asignan las transferencias de recursos a municipios en este rubro que coincide con un punto de la estrategia del gobierno federal para el fortalecimiento institucional.

Es por ello que justificó el presupuesto de 505 millones de pesos asignados a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) para 2025 que irá aparejado con la construcción de fiscalía especializadas, la academia de policías y enfocar los recursos que en otras ocasiones se han destinado a labores administrativas para reforzar a las instituciones.

También resaltó que entre los avances de la coordinación con los nuevos gobiernos municipales está el que 92 por ciento cuenten con su director de Seguridad certificado y la participación de 98 por ciento de ellos en las mesas de seguridad, por lo que confió se eso verá traducido en la disminución de hechos delictivos en el estado y en mayor apoyo económico por parte de la Federación.

Cuestionado sobre la presencia de grupos de delincuencia organizada en Tlaxcala, insistió en que la información que circuló en semanas pasadas en distintos medios de comunicación es “apócrifa”, situación que ya han aclarado con las autoridades federales, quienes, no obstante, recomendaron coordinarse con otras entidades que sí han presentado importantes problemas de inseguridad para reforzar las estrategias de prevención y seguridad, a fin de evitar que este problema se implante en el estado.

“Fuimos informados formalmente por la Federación que el estado de Tlaxcala no se encuentra en los estados de mayor delincuencia. No estamos en ese rango, no tenemos ningún municipio que tenga un mecanismo de estar en los municipios de alta prioridad en donde se enfocará primeramente la Estrategia Nacional y la Estrategia Integral. (…) El estado puede ser un modelo aplicable para poder trabajar en coordinación con todos los estados”, puntualizó.