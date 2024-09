Continúa cierre de la Junta Especial 33; no hay ni siquiera oficialía de partes funcionando

No hay oficina auxiliar u oficialía de partes que esté dando seguimiento a los casos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). Las oficinas de este tribunal en la ciudad de Puebla permanecen cerradas y hasta abandonadas, con el pasto crecido y sin que se sepa el estado físico de los mas de 10 mil expedientes que ahí se encuentran, ya que nadie entra ni sale porque la reja se encuentra con cadenas y candados.

La Jornada de Oriente realizó un recorrido por el inmueble localizado en la 31 poniente, donde entre lo primero que se observa es una carpa blanca y otra verde en la que se resguardan abogados laboralistas y usuarios que ayer cumplieron 77 días en plantón, medida a la que recurrieron para presionar a las autoridades a que reabran el tribunal y para evitar que los documentos sean sacados.

El 17 de junio de este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitió un acuerdo en el que anunció el cierre de la Junta Especial 33 y que los expedientes tendrían que ser trasladados a Oaxaca y Tlaxcala.

Desde esa fecha ha habido reuniones de los abogados en resistencia con autoridades del Trabajo federal y de la secretaría de Gobernación estatal, sin que a la fecha exista compromiso por escrito de que la JFCA reabrirá o que habrá otra solución.

Por ende, miles de usuarios tienen trabados sus asuntos relacionados con temas como pensiones, jubilaciones, despidos injustificados y devolución de dinero de las Afores, entre otros.

La autoridad federal no ha abierto alguna oficina ni en Puebla capital ni en el interior en donde los litigantes y trabajadores puedan cuando menos disipar sus dudas.

Si lo hiciera, tendría que emitir un acuerdo como el que publicó para instruir el cierre del tribunal o cuando menos emitir un comunicado al respecto, lo cual no ha ocurrido.

En tanto, en Tlaxcala y Oaxaca tienen su propio rezago, ya que en la Junta de la primera –de la que por cierto ahora es presidente el mismo que era el titular en el tribunal de Puebla- son alrededor de mil 500 expedientes en trámite, por lo que existen dudas de que pudieran dar solución más rápida a los que les llegaran de Puebla.

Ante la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de reabrir la Junta Federal de Conciliación, abogados laboralistas no descartan instalar un plantón en la Ciudad de México para que ya les den una solución, puesto que, aunque ha habido reuniones con representantes de esta dependencia, mismos que en un encuentro en Puebla ya habían admitido que era un error haber extinguido el tribunal, persiste la negativa a que vuelva operar.

Marisela Sánchez, litigante del área laboral, indicó este día en conferencia de prensa que no han obtenido ningún argumento válido o que justifique la afectación a los usuarios y abogados, ya que sería costoso viajar a las entidades vecinas, además de que muchos de los trabajadores físicamente no podrían trasladarse.

“La respuesta de la secretaría del Trabajo fue que es fundado el cierre de la Junta y que se debe al acuerdo que emitió el secretario del Trabajo, que determina el cierre de la Junta aun cuando no hay una explicación ni jurídica ni real porque si bien recordamos, mediante decreto de fecha de 1 de mayo de 2019, se determina la extinción de las juntas, esa extinción es justificada cuando el rezago se haya terminado y en el caso que hablamos en este momento, hay más de 10 mil expedientes que no se han resuelto”.

Calificó como arbitrario, ilegal e insensible haber decidido que los asuntos se atiendan fuera de Puebla, sin considerar las complicaciones para los usuarios.

El próximo viernes habrá una reunión más con funcionarios de la STPS, en la que esperan pactar la reapertura, pero de no ser así, se evaluarán otras medidas de presión, incluyendo la del citado plantón a las afueras de la secretaría que encabeza Marath Bolaños.

Desde 2010 José Torija está esperando obtener la pensión de su esposa fallecida por cáncer, pero ahora menos que nunca sabe cuándo va a avanzar su caso porque la Junta Federal de Conciliación lleva casi tres meses cerrada.

Él tiene 82 años y aunque dice que sí tendría capacidad económica para viajar a Tlaxcala o Oaxaca para dar seguimiento a su expediente, rechaza hacerlo porque no considera justo tener que hacerlo y porque será un riesgo.

“¿Pero ir (a otro) estado nada más para que muera yo?… No, yo ya no, acá se inició el proceso y aquí tiene que terminarse… sigo comiendo, tengo dónde vivir, pero el dinero no se lo voy a dejar al gobierno porque nos defienden con sus palabras, pero nos traicionan con los hechos”.