Aumentó 21% número de servicios brindados por Condusef en primeros siete meses de 2024

La oficina en Tlaxcala de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) brindó 8 mil 268 atenciones de enero a julio del presente año, cifra que representó un incremento de 21 por ciento con relación al mismo periodo de 2023.

La titular de la Oficina de Atención a Usuarios de la Condusef en la entidad, Marisol Núñez Vázquez atribuyó este incremento a que esta institución ya brinda servicio a las personas sin necesidad de agendar una cita, después de que por la pandemia de Covid–19 se puso en práctica la modalidad de apartar un espacio de manera previa.

“Estamos creciendo en cuanto a atención de usuarios derivado de que ya no necesitan hacer cita, sino en el momento en que llegan a la unidad se atienden en un horario de 8:30 a 16 horas, de lunes a viernes. En los primeros siete meses de 2024 hemos brindado 8 mil 268 atenciones, que representan un aumento de 21 por ciento con el mismo periodo de 2023”, expuso en entrevista.

Indicó que siempre la meta es tener un crecimiento, “no tenemos un porcentaje específico, pero sí ir creciendo porque la finalidad de la Condusef es atender al mayor número de usuarios posible que lo necesiten, ya sea en materia de educación financiera preventiva como es preguntar si una institución financiera está registrada y también se ofrecen servicios para saber si cuentan con Afore o si son beneficiarios de una cuenta de ahorro o inversión si es que falleció el titular de la misma y tienen la personalidad legal para hacerlo”.

También se brinda información si son beneficiarios de un seguro y emisiones de reportes de buró de crédito, entre otros servicios.

“Desafortunadamente el mayor número de atenciones es por alguna problemática que tenga el usuario con alguna institución financiera de los sectores bancario, seguros y afores”, ahondó Núñez Vázquez.

Respecto de las 8 mil 268 atenciones brindadas de enero a julio, citó que 4 mil 156 casos fueron sobre asesoría inmediata, 2 mil 780 emisiones de reporte de buró de crédito, cuatro casos de gestión ordinaria, mil 101por gestión eléctrica y 227 audiencias de conciliación.

Asimismo, Marisol Núñez señaló que actualmente todos los usuarios de servicios financieros que acudan a esta instancia son atendidos sin necesidad de una cita.

Los motivos de las quejas por los que más acuden los usuarios a la Condusef son cargos o consumos no reconocidos en una cuenta, transferencias electrónicas no reconocidas, la actualización de buró de crédito no actualizada y depósitos no aplicados en cajero automático.