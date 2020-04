Voces femeninas con la Madre Tierra

Las crisis son históricas, cíclicas y recurrentes. La crisis económica actual antecede a la aparición del Covid19, lo que éste hizo fue apresurarla y agudizarla. Las crisis política, económica, social y ambiental que se vivían a escala global antes de la pandemia, ya ponían en riesgo la vida. El capitalismo neoliberal y heteropatriarcal nos ubica, en términos de Ulrich Beck, en una sociedad del riesgo.

Los efectos de la acción humana afectan directamente a la madre tierra. Necesitamos de ella para sobrevivir, para cubrir nuestras necesidades, desde las más elementales y fundamentales, hasta las más complejas y trascendentales. Ahora que nos hemos mantenido en casa, para cuidar nuestra salud, nos damos el tiempo de pensar y valorar más aquello que tal vez dábamos por hecho. También le hemos dado una brevísima tregua a la Madre Tierra, y digo brevísima, porque apenas vemos los cielos un poco más claros y la fauna dejándose ver en algunas ciudades, pero la industria extractiva no ha parado durante la cuarentena. La crisis socioambiental continúa.

El 22 de abril se conmemora el día mundial de la Madre Tierra y me interesa enfatizar en las voces femeninas que históricamente han estado estrechamente vinculadas a la Madre Tierra y a su cuidado.

Las situaciones de riesgo, hemos visto, nos afectan a todas las personas, pero no nos afectan por igual. Sabemos que existen grupos cuya situación y posición en la escala social, impuesta por las clasificaciones sociales desde la colonialidad del poder, nos ubica en condiciones de mayor vulnerabilidad. Las mujeres hemos estado históricamente en mayores riesgos. No por nuestra condición biológica, la de ser mujeres, sino por la carga sociocultural que a esto se le atribuye. El sistema capitalista heteropatriarcal promueve la inequidad de género, estableciendo relaciones de poder de dominación por parte de los hombres sobre la vida y cuerpo de las mujeres, así lo hace también sobre la Madre Tierra; asimismo, la división sexual del trabajo ha hecho que los cuidados, acción fundamental para la vida, sean poco apreciados, desvalorizados, prácticamente, sin remuneración, y se hayan considerado un área de trabajo exclusiva de las mujeres. La crisis socioambiental también ha afectado mayoritariamente a las mujeres, profundizando el contexto de discriminación, violencia y duplicando o triplicando cargas de trabajo. Juntar leña, acarrear agua, implica caminatas cada vez más lejanas en contextos más erosionados por el cambio climático. La salud también se deteriora más, se daña a la Madre Tierra y se daña la vida a escala global. Para muestra la pandemia actual. Y en la sociedad del riesgo, también a escala global, observamos el modo en que no contamos con los sistemas adecuados por responder al cuidado de la vida, de la salud, de la madre tierra.

Por muchos años he tenido la oportunidad de escuchar voces femeninas que comparten historias, que, de forma creativa y colectiva, van construyendo propuestas y alternativas. El cuidado de la madre tierra no es responsabilidad de las mujeres, no únicamente de las mujeres. Pero definitivamente conozco muchos grupos de mujeres solidarias que con su actuar organizado inciden en el cuidado de la madre tierra.

Las mujeres indígenas y rurales se organizan y recuperan prácticas ancestrales para aprender a escuchar y dialogar con la Madre Tierra, para respetarla y cuidarla, para mantener la vida desde la herbolaria, el cuidado de las semillas criollas que posibilitan proyectos de seguridad y soberanía alimentaria. Mujeres que van transformando roles tradicionales y toman una postura activa en los procesos para la justicia socioambiental. Observo solidaridades que siguen teniendo, no únicamente, pero sí principalmente, voz de mujer con la Madre Tierra.

Incluso ahora durante la emergencia por el Covid19, muchas son las mujeres cosedoras que elaboran los cubrebocas para compartir con otros miembros de la comunidad, mujeres con la iniciativa de generar redes a apoyo para que nadie se quede sin comer, mujeres comprometidas con aminorar los riesgos en que nos ubica el sistema capitalista heteropatriarcal.

Invito entonces a estar alertas a las voces femeninas que con la Madre Tierra reclaman justicia. Aprendamos de todas esas mujeres creativas, fuertes, llenas de esperanza y sentido de comunidad, para sumarnos en los esfuerzos colectivos que nos reclama la época actual y poder así promover relaciones sociales más equitativas entre las personas, para garantizar las necesidades cubiertas de todo ser humano en el mundo y relaciones de respeto y cuidado con la Madre Tierra.

Que el mundo tal como lo conocíamos, en verdad cambie. Que tras la pandemia, estemos las y los más posibles y que conservemos la motivación de construir algo mejor al interior de nuestras comunidades. Que tras la pandemia salgamos todos y todas fortalecidas, creando posibilidades y generando alternativas para poder construir, desde la colectividad, un camino más pensado y discernido hacia la justicia socioambiental.