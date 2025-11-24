Unas preguntas a los manifestantes de la generación Z

Los jóvenes suelen decir que los viejos, o rucos, no entendemos sus formas de actuar en la vida. Han de suponer que los viejos nunca fuimos jóvenes. Muchos rucos estamos en disposición de querer comprender -no solo superficialmente- las actividades que desempeñan los muchachos -eso son para nosotros- en particular sobre su tema en boga: la generación Z y sus marchas. Nos agradaría mucho que los jóvenes identificados con ella, nos dieran una buena orientación de su sentido político y humano. En redes sociales aparecen algunos datos. ¿Cuáles son las edades de la generación Z? (Según el Pew Research Center y diversas consultoras como McKinsey & Company, la generación Z está compuesta por personas nacidas entre 1997 y 2012. En 2025 esto significa que sus integrantes tienen entre 13 y 28 años). En términos escolares, habla de jóvenes cursando desde el primer año de secundaria, preparatorianos, universitarios y, hasta una maestría. ¿Por qué identificarlos con la última letra del alfabeto? ¿De qué país son estas consultoras que dividen a la sociedad por edades? ¿Su trabajo es digno de confianza? ¿Cuáles son las bases científicas de este tipo de división social? ¿Los grandes problemas sociales surgen por las diferencias de edad?

Según esa fuente <<Los miembros mayores de este grupo ya se encuentran en el mundo laboral, mientras que los más jóvenes aún cursan estudios secundarios o universitarios. Esta mezcla de etapas de vida convierte a la generación Z en un segmento amplio y complejo, que combina juventud, independencia emergente y una profunda conciencia social y ambiental>>. Los viejos de hoy crecimos con la idea de que era difícil esa mezcla de etapas de la vida, entre chamacos de 13 – 15 años, con los jóvenes de veinte y, ni se diga, con los mayores de esta edad. <<La generación Z ha revolucionado la forma en que el mundo se comunica, consume, y entiende la tecnología, convirtiéndose en la fuerza cultural más influyente en la actualidad. La generación Z ha cambiado la forma en que entendemos el mundo digital, las redes sociales y el consumo de información. Nacidos en una era dominada por la tecnología, estos jóvenes han crecido conectados y conscientes de su entorno social y ambiental. Su impacto cultural, económico y comunicativo define el presente y marcará el rumbo del futuro global>>. Bajo tales afirmaciones, ¿se consideran la fuerza cultural más influyente? ¿qué tan profunda es su conciencia social y ambiental? ¿asumen que su generación definirá el presente y marcará el rumbo del futuro global? ¡Híjole! Nosotros, seguimos creyendo que el presente y el rumbo del futuro global lo definirán las guerras económicas, genocidas y con armas nucleares que emprenda Estados Unidos contra el resto del mundo. Pero, según las redes, ¿estamos equivocados?

Otra pregunta. ¿Por qué utilizan como distintivo la bandera de One Piece? ¿Qué emoción les genera ondear la bandera con la calavera que identifica a los piratas? Sería deseable que no represente ningún tipo de mensaje subliminal de ustedes para la sociedad. Las redes dicen que esa bandera representa <<búsqueda de libertad absoluta, la oposición al Gobierno Mundial opresivo y la defensa de comunidades vulnerables>>. (La Jornada – La bandera de Luffy ondea en las calles: One Piece como grito político y social mundial) ¿Podrían darnos una explicación comprensible de cada una de estas categorías? ¿Asegurarían que no se trata de los postulados del libertarismo o anarcocapitalismo que gobiernan Estados Unidos, Argentina, Ecuador o, Perú? De lo contrario, esa bandera explicaría claramente la intención política de su movimiento y su uso como estandarte. ¿Estamos en lo cierto?

En sus marchas de protesta, la consigna básica dice que no pertenecen a ningún partido político y que “Morena, PRI y PAN, son la misma chingadera”. Dirigen su protesta contra el “narcogobierno” y, exigen la revocación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Encuentran congruencia entre la consigna y los motivos de su protesta? Sostener que no pertenecen a ningún partido político no otorga pureza política a sus acciones de protesta ni dota de legitimidad a sus planteamientos. Parece haber alguna confusión teórica y, uno de sus conspicuos representantes fue pillado en la mentira de su apartidismo. La no pertenencia al partido indicaría, nada más, que están desorganizados. Señalan a tres partidos, les faltaron otros. Atendiendo a los objetivos de su exigencia, ¿Movimiento Ciudadano los va a aglutinar? El sentido de su protesta los ubica, objetivamente, en una posición política de aliados o, parte, de la oposición. Ustedes no idearon la consigna de “narcogobierno”. Los partidos de oposición, a los que dicen no pertenecer, la utilizaron en el pasado sexenio y, en el anterior periodo electoral, acuñando las modalidades de “narcopresidente” y “narcocandidata” para hacer su campaña proselitista. Que en sus marchas ustedes la repitan, sin ser suya, evidencia falta de originalidad en su movimiento. ¿Conocen la historia de un ex secretario de Estado llamado Genaro García Luna, preso en Estados Unidos? Pues deberían.

Quisiéramos que nos explicaran, también, ¿por qué exigen la revocación del mandato de la presidenta? ¿Saben que, a mitad de su gobierno, la presidenta está obligada por ley a someterse a una consulta ciudadana sobre revocación de mandato? Entonces, la pregunta que deberían responder es, ¿por qué enarbolan esta exigencia precisamente durante este segundo año de su mandato? ¿Quieren reeditar lo que quiso hacer el Frente Nacional Anti Amlo (Frenaaa) que se propuso derrocar al presidente López Obrador antes de cumplir dos años de gestión? Lo “espontáneo” de su movimiento Z y su edad, indican que no tienen un proyecto de nación para ofrecer al pueblo de México ni, tampoco, la posibilidad de nombrar a alguien de ustedes para cubrir, en interinato, el cargo de presidente. ¿A quién propondrían para ocuparlo? Si nos los hacen saber, nosotros podríamos decirles cuál es el verdadero papel que están jugando en esta coyuntura política de nuestro país; o, lo mejor de todo, lo descubrirían ustedes mismos.

Otra de sus consignas sostiene: Somos nietos del 68, hijos del 71 y hermanos de los 43. Hacer esta afirmación los obliga, moral y políticamente, a investigar contra qué y por qué lucharon, en esos años, los abuelos, padres y hermanos caídos en esas luchas que son, parte de nuestra memoria histórica y faros que guían las luchas actuales de los mexicanos. Por simple coherencia, deberían revisar esos episodios de lucha estudiantil. Finalmente, cierran esa consigna con otra, que es ¡demoledora! … ¡para ustedes! Releída suficientes veces, termina uno por no saber si los describe a ustedes o, solo a alguien más. Dicen: No somos izquierda ni derecha, somos jóvenes luchando por justicia y libertad. ¿Reflexionaron lo que quisieron decir con esta frase? Quien haya formulado tales expresiones, se devanó los sesos para construir un galimatías. Si lo construyeron ustedes, deben averiguar si fueron los chicos de secundaria, preparatoria o, los jóvenes de licenciatura o maestría. Si lo construyeron otros, para que ustedes lo elevarán a consigna de su movimiento, los embarcaron en la vergüenza de decirlo en público.

Dicen que <<Destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance, solo se requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. –Los pacientes mueren a manos de esos médicos. –Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros. –El dinero se pierde a manos de esos economistas y contadores. –La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos. –La justicia se pierde a manos de esos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación>>(¡CÓMO SE DERRUMBA UNA NACIÓN!). En buen plan, deberían tomar en serio esta reflexión y recomendarla a quien o quienes hayan diseñado esa consigna, que los deja muy mal parados en tanto desmiente todo lo que las consultoras estadounidenses dicen de la generación Z.

¿Por qué esa consigna los deja mal parados? Porque podría revelar una desubicación política: la de ustedes. Lógicamente rechazan ser izquierda y derecha para refrendar su alegado apartidismo; sin embargo, al rechazar tales posturas ideológicas, rechazan las visiones fundamentales del mundo para la reconstrucción de cualquier sociedad que está dividida. Suponer que al margen de esas categorías pueden hablar, en el aire, de luchar por justicia y libertad, es un craso error, inaceptable en jóvenes estudiosos. Solo en las ciencias sociales -Historia, Filosofía y Ética- encontrarán el sentido político, social, económico, humano y ético que, a la justicia y libertad, imprimen las posturas de izquierda y derecha, en los regímenes políticos que esas corrientes ideológicas han logrado instaurar en cada país y, los modos, pacíficos no violentos, a los que han recurrido para hacerlo. Anuncian una manifestación para el 14 de diciembre en reclamo de seguridad, vivienda digna, y alto a la violencia. Rechazando saber qué es izquierda y derecha, se han colocado una venda en los ojos que les impedirá ver el enfoque que cada orientación de gobierno da a esas exigencias. El sano debate de las ideas rechaza toda violencia.