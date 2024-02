Por qué cualquiera puede ser diputado local, porque hay evidencia suficiente de que ni siquiera se necesita saber leer y escribir, como para que el pueblo acceda a ser representado, exclama el Jicotencal, al tiempo que sube sobre unos huacales para convocar a los transeúntes a que voten por él

Viendo el estado de posesión del primo, una señora que va de compras muy de mañana, saca su rosario y se pone a rezar. Señor ten piedad del diputado Jicotencal. Detrás de ella se hincan otras personas que responden: ruega por él. Partidos políticos y coaliciones, rueguen por él. Trono de la ignorancia, ruega por él. Asilo de Ocotlán, ruega por él. Refugio de los pecadores, ruega por él.

En eso se acercan dos hermosas mujeres vestidas a la moda tumbette.

Sábila con una gorra color rosa, lentes de abuelita, playera grande de jugadora de béisbol, minifalda color rosa y debajo de ella mallas blancas rotas, que hacen contacto con el suelo en unas botas mineras. Teutila no se queda atrás, lleva una playera grande de un equipo de fútbol americano, minifalda de cuadros, calentadores de color blanco y unos botines negros.

Una pareja de músicos –guitarra y acordeón– se arranca con más altas y bajadas de Natanael Cano: “Hoy son más altas que bajadas, ya no me humillan pa’ nada. La ropita no es prestada, me la compré yo. La vida no está tan pelada y fácil como yo pensaba. Pero chale, peor es nada, y pa’ adelante voy”.

Alrededor de Sábila y Teutila se arremolina la gente y todos se preguntan quiénes son esos cromos. De entre el barullo se escucha ¡son la pareja del momento Xóchitl y Sheinbaum! Con lo que se rompe la magia del momento y el pro.nominal desaparece de escena.

Hay compañeros que no están

Hay compañeros que no están, suelta quien coordinada una de las comparecencias. Si es que pueden llamarse así a los ejercicios de visita para leer números como hacen las y los secretarios de las dependencias centralizadas del gobierno local, afirma la Sábila.

No te calientes granizo, que basta con los fríos, responde el Jicotencal y aclara que las y los diputados locales están tan preocupados por entrar en la lista o en la tonta para la reelección o para irse de presidentes municipales.

Además, con los informes por escrito que mandaron los “comparecientes”, se dan cuenta de que no es necesaria su presencia, es puro trámite dicen. Tal como sucede y en algunos casos hasta las preguntas fueron enviadas a los secretarios, afirma el Tránsito.

Teutila pregunta: ¿Por cierto? ¿Alguien ha encontrado el video de la comparecencia del secretario de Gobierno?, porque lo busqué en la página electrónica del Congreso, en tou you, Facebook y TikTok. No aparece ni en las páginas de quienes cubren la fuente. Cuál será la razón de la desaparición.

Pos que dijo que compromete a la administración, que lo bajaron tan rápido. Si el ahí–jado es el predilecto del régimen y, por tanto, debe ser lucido y lucirse para bien de todos los compadrazgos habidos y por haber, acota Sábila.

Será el sereno, pero en las comparecencias solo asisten los de la comisión respectiva y uno que otro perdido, es decir, en promedio han de haber estado presentes entre siete y nueve legisladoras y legisladores. Lo que confirma, según el Margarito, que a nadie le importa lo que digan los secretarios.

Preguntamos porque somos pueblo

El capital social de los integrantes de la soberanía se refleja en las preguntas que hacen, afirma Teutila y le responde Sábila, en las comparecencias preguntan como en ese programa de radio que dice “preguntamos porque somos niños y niñas”.

¿Qué acciones ha realizada usted para que Tlaxcala siga siendo líder en avistamiento de luciérnagas a nivel nacional?

¿Cuáles han sido los beneficios en la atención a la salud de los tlaxcaltecas con la incorporación del Estado en el sistema del IMSS–Bienestar?

¿Cómo se está construyendo –como se va a construir– este grave problema de salud en el tema de la muerte materna?

¿Qué municipios fueron beneficiados con las obras públicas en este año 2023?

¿Qué obras fueran ejecutadas para mejorar la infraestructura del agua potable?

¿Cómo ayudar a los municipios cuando hay un déficit de elementos y cómo garantizar la profesionalización?

¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo para obtener la paz social y poder prevenir el delito?

¿En qué ha consistido la tecnificación de los procesos de investigación con equipos de cómputo?

¿Por qué el gobierno del estado ha cumplido solo una de 13 medidas de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género?

¿La comisión estatal brinda algún apoyo especial a las mujeres que han sido violentadas?

¿A qué sectores económicos ha apoyado la Secretaría de Desarrollo Económico y en dado caso de que sea así, cuáles han sido los apoyos brindados?

Ya ven por qué puedo ser pro.nominal

Tránsito de Atligüecha lee un papel de estraza, en el que se encuentra su propuesta de preguntas para homogeneizar las comparecencias.

1.- ¿Qué tipo de preguntas se utilizan en las comparecencias?

a) Preguntas abiertas y preguntas cerradas.

b) Preguntas personales y concretas.

c) Preguntas de autocompletar.

d) Preguntas indiscretas.

2. ¿Cómo son las preguntas cerradas de opción múltiple?

a) Tienen múltiples respuestas correctas.

b) Tienen múltiples respuestas incorrectas.

c) Son múltiples preguntas.

d) Te presentan diferentes opciones de respuesta, pero solo una es correcta.

3. ¿Cuál es el objetivo de las preguntas abiertas?

a) Que el secretario responda lo que quiera, aunque sea incorrecto.

b) Que explique con tus palabras lo que comprende sobre algo.

c) Que no las responda si no quiere hacerlo.

d) Mandarle las preguntas para que sepa que contestar.

4. Al redactar una pregunta ¿Qué tipo de signos es necesario incluir?

a) Signos de exclamación.

b) Signos de interrogación.

d) Puntos suspensivos.

d) Comillas.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una estrategia para una comparecencia?

a) Leer con cuidado las indicaciones.

b) Contestar rápidamente cualquier cosa.

c) Responder que estás de acuerdo con el/la compañera/o.

d) Pedirle al secretario que pase las preguntas.

Los que cubren la fuente aconsejan usar el FINER para formular una pregunta: Factible, la persona tiene la capacidad de lo que se le pregunta; Interesante, es de interés para las personas involucradas; Novedosa, no solo debe aclarar dudas sino aportar nueva información; Ética, no deben dañar a las personas y Relevante, debe presentarse de forma novedosa e interesante. Pero es mucho pedir a la soberanía, concluye Teutila.