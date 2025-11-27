¿Padres competentes?

No he tenido hijos ni pienso tenerlos. Se trata de una decisión propia que tuvo eco en mi pareja y ambos somos felices con nuestra decisión. Para mí, el ser padre es no solamente una decisión que no hay que tomar a la ligera, sino que conlleva una responsabilidad enorme, en especial pues creo firmemente que nuestra mentalidad debe cambiar de una centrada en los individuos a una que se encuentre comprometida con la colectividad. Por tanto, la crianza debe ser compartida por una colectividad para, de esa manera, garantizar que las personas vivan en comunidad y que entiendan que cada decisión que tomen afectará al colectivo. Estoy convencido de que esto podría ayudarnos a construir mejores sociedades, comprometidas unas con otras, con empatía, con solidaridad. Utópico, cierto, pero necesario. Llego a estas reflexiones pues leí recientemente un reportaje en el portal de la BBC intitulado “Las autoridades en Dinamarca nos quitaron a nuestros bebés tras una prueba de aptitud parental y ahora luchamos para recuperarlos” que reporta la lucha de diversas madres y padres groenlandeses que viven en Dinamarca por recuperar a sus hijos e hijas que les fueron quitados bajo el argumento de que no eran “aptos para ser padres”. Para determinar su “aptitud”, se les realizaron unas pruebas psicológicas que, de acuerdo con el reportaje, “incluyen entrevistas con padres e hijos, una serie de tareas cognitivas, como recordar una secuencia de números al revés, cuestionarios de cultura general y pruebas de personalidad y emocionales. (…) Quienes defienden estas pruebas afirman que ofrecen un método de evaluación más objetivo que la evidencia potencialmente anecdótica y subjetiva de los trabajadores sociales y otros expertos. Sin embargo, los críticos sostienen que no pueden predecir con certeza si alguien será un buen padre o madre. (…) Los detractores también han argumentado durante mucho tiempo que están diseñadas en torno a las normas culturales danesas y señalan que se administran en danés en lugar de en kalaallisut, la lengua materna de la mayoría de los groenlandeses”. Eso, agudamente señalan, puede llevar a confusiones que deriven en respuestas erróneas. Las autoridades consultadas por el reportaje afirman que las pruebas no están sesgadas hacia los groenlandeses; sin embargo, un ejemplo se encuentra citado en el reportaje es evidencia de lo contrario: “Cuando a Johanne [una de las madres evaluadas y que perdió la custodia de su hijo] le preguntaron en 2019 qué veía durante una prueba de Rorschach -una prueba psicológica en la que se pide a las personas que interpreten imágenes de manchas de tinta- respondió que veía a una mujer destripando una foca, una escena común en la cultura de caza de Groenlandia. (…) Johanne alega que, al escuchar esta respuesta, el psicólogo la
llamó ‘bárbara’”.
No se requiere demasiado para comprender el drama que viven estas personas. Primero que nada, es necesario decir que Groenlandia fue colonizada por Dinamarca y, como toda colonia, la “metrópoli”, como usualmente se le puede denominar al país colonizador, atrae a los colonizados que buscarán empleo y una mejor vida. Lo vemos en diversos países europeos que reciben a personas de sus excolonias en África o lo que sucede en España con la migración de países latinoamericanos, especialmente ecuatorianos, bolivianos o colombianos. ¿Las costumbres, leyes y dinámicas sociales son las mismas? Resulta quizá normal que muchas de nuestras costumbres, igual que las de otras personas que viven en espacios colonizados, sean poco funcionales, escandalosas o incluso incorrectas para las sociedades colonizadoras. Y, por si esto fuera poco, hay que reconocer también que estos países europeos llevaron a los países colonizados numerosas actitudes, vicios y prácticas que fueron poco a poco modificando las actitudes de las comunidades originarias; sumado a lo anterior, la segregación, la explotación y las condiciones de pobreza y marginación seglar con que se ha mantenido a estas comunidades, hará poco viable que puedan demostrar que poseen aptitudes “civilizadas” para ser padres. El caso me recordó enormemente a esa cinta maorí/neozelandesa denominada “Somos guerreros” (1994) de Lee Tamahori, que muestra las condiciones terribles que viven estos grupos, otrora guerreros orgullosos y ahora marginalizados por la colonización europea de su territorio. Como recuerda una de las protagonistas, “alguna vez fuimos guerreros”, los hombres no golpeaban a sus esposas ni vivían alcoholismo o drogadicción. Pasaron de ser dueños de sus vidas y tierras a ser sirvientes y esclavos. Cuando todo estalla en la comunidad, ahí entra el estado colonial, heredero del colonizador y aplica sus leyes, sistemas y usos y costumbres occidentales, no sólo para determinar quién es “apto” para lo que sea, sino también para sancionar y separar si es el caso.
“Los psicólogos que defienden las pruebas -afirma el reportaje- argumentan que este tipo de preguntas tienen como objetivo evaluar el conocimiento general de los padres y su comprensión de conceptos que podrían ser útiles en la sociedad. Keira añade [otra de las madres separada de su hija]: ‘Me hicieron jugar con una muñeca y me criticaron por no mirarla a los ojos lo suficiente’. (…) Ella alega que, cuando preguntó por qué la estaban evaluando de esa manera, la psicóloga le respondió: ‘Para ver si eres lo suficientemente civilizada; si puedes comportarte como un ser humano’. La autoridad local en el caso de Keira declaró que no podía hacer comentarios sobre familias individuales, añadiendo que las decisiones de internar a un menor se tomaban cuando existía una seria preocupación por la ‘salud, el desarrollo y el bienestar del niño’”. Aquí se ve, como en muchos otros ejemplos que he venido denunciando en este espacio, la dicotomía civilización y barbarie que sigue, hasta nuestros días, determinando las relaciones humanas. Patricio Lepe- Carrión, en un agudo artículo denominado “Civilización y barbarie. La instauración de la ‘diferencia colonial’ durante los debates del siglo XVI y su encubrimiento como ‘diferencia cultural’” publicado en la revista Andamios (2012) afirma que, en términos de los colonizadores, “bárbaro no piensa, ejecuta; tan sólo tiene una palabra vacía, un grito sin sentido, o un mero balbuceo que se resiste a ser comprendido. Por lo tanto, es incapaz de habitar la polis, de no ser que habite como esclavo, como cuerpo, como instrumento de dominación al servicio de los amos: ‘[…] también el que manda por naturaleza y el que obedece se unen para seguridad suya, pues quien gracias a su inteligencia es capaz de prever, manda y es amo por naturaleza, mientras que aquel capaz de realizar duras tareas con su cuerpo, obedece y es esclavo por naturaleza’ (Aristóteles, 2005: 1252a).” En efecto, para el colonizador, en este caso el Estado Danés, el colonizado, “bárbaro” como bien han definido los psicólogos a las madres juzgadas no “aptas”, debe ser separado de sus hijos para evitar que reproduzca sus costumbres bárbaras en ellos. Claro, todo habrá de ser maquillado con los eufemismos que la propia psicología, ciencia evidentemente occidental, ha de determinar y juzgará, desde su autodeterminada altura moral, quién es apto y quién no para ser padre. Si bien se dice en el reportaje que también los daneses pasan por los mismos procedimientos, también se afirma que, según “el Centro Danés de Investigación Social, un instituto de investigación financiado por el gobierno, los padres groenlandeses en Dinamarca tienen entre 5 y 6 veces más probabilidades de que sus hijos sean puestos bajo tutela que los padres daneses”. Vivimos tiempos donde ciertos discursos de odio que pensábamos desterrados retornan y donde la distinción entre civilización y barbarie sigue muy presente; lo vemos en el genocidio palestino o en el de Sudán; lo vemos con las redadas de ICE y las presiones a gobiernos denominados “comunistas” por el orden imperante. Lo vemos en el supuestamente “correcto” sistema protector danés que separa a padres de sus hijos mediante juzgarlos aptos o no. Volviendo a la paternidad como una crianza colectiva, aquí, pese a que dicho Estado estaría defendiendo la salud y el bienestar de la niñez, no lo hace en términos colectivos, sino de un individualismo disfrazado de ciencia y corrección. No están protegiendo a la niñez, sino a su muy particular y occidental forma de vida, pretendidamente universal y moralmente “correcta”. Definitivamente este mundo nunca dejará de sorprenderme y eso no es una afirmación muy alegre que digamos. Celebro, por tanto, que no haya tenido hijos pues me costaría mucho trabajo criarlos en este mundo donde semejantes atrocidades siguen existiendo justificadas por la ciencia y el estado de derecho. ¿Padres competentes? ¡Pamplinas!
Sólo el hombre tiene razón, los que carecen de ella son bestias. Es decir, que el bárbaro aunque carezca de cierta parte de racionalidad, no le ha sido despojada del todo. La diferencia radical que pareciera haber entre el animal y el esclavo, es que éste último tiene lo suficiente como para entender las órdenes de su amo; esto es, percibe pero no posee logos (deliberativo).
