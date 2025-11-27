¿Padres competentes?

No he tenido hijos ni pienso tenerlos. Se trata de una decisión propia que tuvo eco en mi pareja y ambos somos felices con nuestra decisión. Para mí, el ser padre es no solamente una decisión que no hay que tomar a la ligera, sino que conlleva una responsabilidad enorme, en especial pues creo firmemente que nuestra mentalidad debe cambiar de una centrada en los individuos a una que se encuentre comprometida con la colectividad. Por tanto, la crianza debe ser compartida por una colectividad para, de esa manera, garantizar que las personas vivan en comunidad y que entiendan que cada decisión que tomen afectará al colectivo. Estoy convencido de que esto podría ayudarnos a construir mejores sociedades, comprometidas unas con otras, con empatía, con solidaridad. Utópico, cierto, pero necesario. Llego a estas reflexiones pues leí recientemente un reportaje en el portal de la BBC intitulado “Las autoridades en Dinamarca nos quitaron a nuestros bebés tras una prueba de aptitud parental y ahora luchamos para recuperarlos” que reporta la lucha de diversas madres y padres groenlandeses que viven en Dinamarca por recuperar a sus hijos e hijas que les fueron quitados bajo el argumento de que no eran “aptos para ser padres”. Para determinar su “aptitud”, se les realizaron unas pruebas psicológicas que, de acuerdo con el reportaje, “incluyen entrevistas con padres e hijos, una serie de tareas cognitivas, como recordar una secuencia de números al revés, cuestionarios de cultura general y pruebas de personalidad y emocionales. (…) Quienes defienden estas pruebas afirman que ofrecen un método de evaluación más objetivo que la evidencia potencialmente anecdótica y subjetiva de los trabajadores sociales y otros expertos. Sin embargo, los críticos sostienen que no pueden predecir con certeza si alguien será un buen padre o madre. (…) Los detractores también han argumentado durante mucho tiempo que están diseñadas en torno a las normas culturales danesas y señalan que se administran en danés en lugar de en kalaallisut, la lengua materna de la mayoría de los groenlandeses”. Eso, agudamente señalan, puede llevar a confusiones que deriven en respuestas erróneas. Las autoridades consultadas por el reportaje afirman que las pruebas no están sesgadas hacia los groenlandeses; sin embargo, un ejemplo se encuentra citado en el reportaje es evidencia de lo contrario: “Cuando a Johanne [una de las madres evaluadas y que perdió la custodia de su hijo] le preguntaron en 2019 qué veía durante una prueba de Rorschach -una prueba psicológica en la que se pide a las personas que interpreten imágenes de manchas de tinta- respondió que veía a una mujer destripando una foca, una escena común en la cultura de caza de Groenlandia. (…) Johanne alega que, al escuchar esta respuesta, el psicólogo la

llamó ‘bárbara’”.

No se requiere demasiado para comprender el drama que viven estas personas. Primero que nada, es necesario decir que Groenlandia fue colonizada por Dinamarca y, como toda colonia, la “metrópoli”, como usualmente se le puede denominar al país colonizador, atrae a los colonizados que buscarán empleo y una mejor vida. Lo vemos en diversos países europeos que reciben a personas de sus excolonias en África o lo que sucede en España con la migración de países latinoamericanos, especialmente ecuatorianos, bolivianos o colombianos. ¿Las costumbres, leyes y dinámicas sociales son las mismas? Resulta quizá normal que muchas de nuestras costumbres, igual que las de otras personas que viven en espacios colonizados, sean poco funcionales, escandalosas o incluso incorrectas para las sociedades colonizadoras. Y, por si esto fuera poco, hay que reconocer también que estos países europeos llevaron a los países colonizados numerosas actitudes, vicios y prácticas que fueron poco a poco modificando las actitudes de las comunidades originarias; sumado a lo anterior, la segregación, la explotación y las condiciones de pobreza y marginación seglar con que se ha mantenido a estas comunidades, hará poco viable que puedan demostrar que poseen aptitudes “civilizadas” para ser padres. El caso me recordó enormemente a esa cinta maorí/neozelandesa denominada “Somos guerreros” (1994) de Lee Tamahori, que muestra las condiciones terribles que viven estos grupos, otrora guerreros orgullosos y ahora marginalizados por la colonización europea de su territorio. Como recuerda una de las protagonistas, “alguna vez fuimos guerreros”, los hombres no golpeaban a sus esposas ni vivían alcoholismo o drogadicción. Pasaron de ser dueños de sus vidas y tierras a ser sirvientes y esclavos. Cuando todo estalla en la comunidad, ahí entra el estado colonial, heredero del colonizador y aplica sus leyes, sistemas y usos y costumbres occidentales, no sólo para determinar quién es “apto” para lo que sea, sino también para sancionar y separar si es el caso.